Crotone, l'appello del sindaco: "Situazione destinata a peggiorare, restate a casa"

Terribile situazione a Crotone, dove un violento nubifragio ha colpito la città nella notte, causando allargamenti. E la situazione non è destinata a migliorare, anzi. La Protezione Civile ha dichiarato allerta rossa per l'intera giornata, e il sindaco ha fatto un appello alla popolazione. Intervenuto ai microfoni di crotonenews.com, Vincenzo Voce ha spiegato: "La situazione meteo in queste ore è destinata a peggiorare. Restare a casa per la sicurezza e per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso".

Immobile e CR7, gli insostituibili di Lazio e Juve. Quando non ci sono loro è tutta un'altra storia

Crotone - Lazio, i convocati di Inzaghi: ancora out Strakosha, c'è Luis Alberto

TORNA ALLA HOMEPAGE