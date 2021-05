Fiorentina - Lazio, Inzaghi: "Gara importantissima. Con Hoedt ho fatto una scelta tecnica"

La Lazio questo weekend andrà in trasferta a Firenze per cercare di rimanere in corsa per la prossima Champions League. Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la gara di sabato sera: "Quella di domani è una gara importantissima. Sappiamo la squadra che andremo a incontrare, la Fiorentina è in salute, vengono da due pareggi consecutivi. Hanno grandissima qualità con giocatori esperti, dovremmo fare una partita da grande squadra perché per noi è importantissima per la classifica".

CAMBIO IN LISTA - "Ho dovuto fare una scelta tecnica con il rientro di Luiz Felipe. Lui ha sempre fatto molto bene come centrale dei tre e quindi ho dovuto fare una scelta. Mancando 5 partite alla fine ho scelto Hoedt e lo ringrazio per quello che ha fatto. L'olandese ha fatto un ottimo inizio di stagione, poi con il rientro di Radu e Acerbi a tempo pieno non sono riuscito a dargli la stessa continuità. E' sempre stato disponibile e si è sempre allenato nel migliore dei modi".

OSSERVATI SPECIALI - "Vlahovic? Sicuramente sta facendo grandi cose e sarà un osservato speciale come Ribery che è un campione che tutti conosciamo. Loro hanno anche ottimi difensori e centrocampisti, con un allenatore che conosce molto bene la categoria. Ci siamo preparati nel migliore dei modi pur non avendo Fares squalificato e Escalante e Caicedo ancora infortunati. Recupereremo Luiz Felipe e Acerbi rispetto a domenica scorsa".

Pubblicato il 7/05