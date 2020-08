Il Ferragosto in casa Lazio: Milinkovic alle Maldive, ultimi giorni a Ibiza per Correa

Anche i calciatori della Lazio, al pari della maggior parte degli italiani, stanno festeggiando il Ferragosto. Per loro si tratta degli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno nel Training Center di Formello e della partenza per Auronzo di Cadore. Joaquin Correa e la fidanzata Desiré si stanno godendo gli ultimi momenti di relax in quel di Ibiza. Luiz Felipe è già rientrato nella Capitale, e su Instagram si è ripreso a bordo piscina. Luis Alberto e la moglie Patricia, dopo una "fuga di coppia" a Ibiza, sono tornati a Siviglia, dove hanno riabbracciato i figli Martina e Lucas. Thomas Strakosha è ancora in Grecia con la fidanza Esther, mentre Sergej Milinkovic-Savic si sta godendo lo splendido mare delle Maldive insieme alla fidanzata Natalija. Di seguito, tutti gli scatti pubblicati sui social:

Scritto il 15/08/2020 alle 17:00