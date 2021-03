Juventus - Lazio, le statistiche: Immobile allo Stadium per rompere il digiuno

Per la 26ª giornata di Serie A la Lazio è chiamata al big match in casa della Juventus sabato alle 20:45. Dopo la sconfitta di Bologna e con la partita non disputata contro il Torino, i biancocelesti rischiano di staccarsi dal blocco delle prime della classe in caso di risultato negativo. Ecco perché i ragazzi di Inzaghi cercheranno a tutti i costi la vittoria, sperando di ritrovare i gol di Ciro Immobile. Il bomber campano, insieme a Icardi e Ilicic, è il giocatore ad aver segnato più reti in casa dei bianconeri da avversario e anche l'unico biancoceleste ad essere andato a segno in questo stadio da quando Inzaghi siede in panchina. Di seguito tutte le statistiche della partita.

- 153 i precedenti in Serie A tra i due club: 82 vittorie bianconere, 37 i pareggi e 34 le vittorie della Lazio. Se consideriamo tutte le competizioni, la Juventus è la squadra che la Lazio ha sfidato più volte nella sua storia, ben 184: 94 le vittorie bianconere, 46 quelle dei biancocelesti e 44 i pareggi.

- La Juventus ha perso due delle ultime sette partite contro i biancocelesti in Serie A (4V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 29 (19V, 8N) gare.

- L'ultimo successo della Lazio in casa della Juventus risale a ottobre 2017 quando i biancocelesti espugnarono Torino con un 2-1 timbrato da una doppietta di Immobile. Una vittoria che mancava sul campo dei bianconeri da quindici anni.

- Dalla stagione 2014/15 in avanti la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro gare casalinghe contro la Lazio in Serie A: nel periodo i bianconeri contano più clean sheet interne solo contro Inter e Roma (cinque).

- La Juve ha vinto senza subire gol tutte le ultime quattro gare casalinghe in Serie A: l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di questo tipo è stata nel marzo 2018 (cinque), con Allegri in panchina.

- La Lazio ha perso le ultime due trasferte di Serie A, contro Inter e Bologna; non infila tre sconfitte fuori casa di fila in campionato dal 2015 con Stefano Pioli.

- La Lazio è la squadra che in percentuale ha subito più gol nel primo tempo in questo campionato: il 59% (19 su 32).

- Contro la Juventus la Lazio ha vinto 2 degli ultimi 3 trofei conquistati. In entrambi i casi si tratta della Supercoppa Italiana, la prima vinta nel 2017 grazie al gol di Murgia nel finale e l’altra con il 3-1 della scorsa stagione a Ryad. In mezzo c’è stata anche la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta a maggio 2019.

- Sono 13 i precedenti tra Inzaghi e la Juve: 4 successi e 8 sconfitte per il tecnico piacentino, 1 solo pareggio.

- Il match di andata si è concluso con il risultato di 1-1. Prima di allora, l’ultimo pareggio in Serie A tra le due squadre risaliva a gennaio 2014 (1-1), dopodiché c'erano stati 10 successi bianconeri e 2 della Lazio.

- Dopo il pareggio ottenuto nella gara d’andata, la Lazio potrebbe chiudere senza sconfitte entrambe le partite stagionali in Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 2005/06 (due pareggi con Delio Rossi in panchina).

- Il bomber del confronto è Alessandro Del Piero con 14 gol. Paulo Dybala ha realizzato 7 reti contro la Lazio, facendo dei biancocelesti la sua vittima preferita.

- Cristiano Ronaldo ha segnato cinque gol in cinque partite contro la Lazio in Serie A: l’attaccante della Juventus ha fatto meglio solamente contro il Parma nel torneo (sei reti).

- Tra i giocatori italiani, solo Lorenzo Insigne (sei) ha segnato più gol in Serie A nel 2021 di Ciro Immobile della Lazio e Federico Chiesa della Juventus (entrambi a quota cinque).

- Ciro Immobile ha segnato tre gol contro la Juventus allo Stadium in Serie A, nessun giocatore ha fatto meglio in questo stadio da avversario dei bianconeri in campionato, al pari di Mauro Icardi e Josip Ilicic.

- Da quando Inzaghi siede sulla panchina della Lazio, Ciro Immobile è l'unico calciatore riuscito ad andare a segno in casa della Juventus.

Pubblicato il 5/03 alle 20.00