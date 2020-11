Lazio, ansia Lulic: nuovo stop per il capitano biancoceleste

Ansia in casa Lazio per Lulic. Il capitano biancoceleste, che da tempo sta cercando di recuperare dall'infortunio alla caviglia, si è fermato di nuovo. Quando sembrava pronto il suo ritorno in campo, ecco un piccolo intoppo che potrebbe allungare le tempistiche di rientro in squadra. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, l'esterno bosniaco sta effettuando ancora controlli alla caviglia sinistra infortunata gravemente a febbraio e non si vede da due giorni al centro sportivo di Formello. Il capitano è volato in Germania per capire come ha reagito l’arto dopo i carichi di lavoro dei giorni scorsi. Lulic è ancora fuori dalla lista campionato ma Inzaghi ha tutta l'intenzione di inserirlo a patto che Senad recuperi e smaltisca al 100% il suo guaio fisico. È passato quasi un anno da quel maledetto infortunio e il capitano vuole tornare a vestire la maglia della Lazio. Stringerà i denti e supererà anche questo problema, il mister lo aspetta.

Pubblicato il 27-11 alle 8.30