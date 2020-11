Morte Maradona, il sogno di una notte di novembre '92: 'El Pibe de Oro' con la maglia della Lazio - VIDEO

Maradona con la maglia della Lazio? I tifosi l'hanno sognato, ma 'El Pibe de Oro' non ha mai vestito la casacca biancoceleste. O forse no. A dir la verità un momento c'è stato. Si tratta dell'intervista post-partita di una speciale amichevole giocata il 10 novembre 1992. In quell'occasione Siviglia e Lazio si affrontarono al Sanchez Pizjuan per festeggiare proprio il ritorno in campo dell'argentino dopo la squalifica di un anno e mezzo per doping. Gascoigne al 36' si prese la scena con un gran gol che riportò il risultato in pareggio dopo la rete del momentaneo vantaggio iberico firmato Pineda. Al 90', dopo i saluti di rito, "el diez" si presentò ai microfoni della stampa indossando la maglia della Lazio, con grande sorpresa degli spettatori. Quegli appassionati di calcio che ora, nel giorno della sua morte, ricordano con malinconia e nostalgia quei momenti. Diego con l'aquila sul petto. Un sogno, o forse no.

VIDEO - Siviglia - Lazio, Maradona con la maglia biancoceleste