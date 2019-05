Lazio, Inzaghi salta la conferenza stampa: oggi non parlerà ai giornalisti

Si potrebbe definire un'abitudine. Con le voci sul suo futuro lontano da Roma sempre più insistenti e il rinnovo che tarda ad arrivare, Inzaghi non vuole sottoporsi alle domande dei giornalisti. Allora, anche domani niente conferenza stampa per il tecnico della Lazio: esattamente per come avvenuto nel pre-partita contro il Bologna, il mister parlerà solo a Lazio Style Radio. Resta da capire se Inzaghi si presenterà nel post gara di Torino, all'Olimpico era stato Parolo a parlare per lui, la stessa situazione potrebbe ripetersi anche la prossima domenica.

LAZIO, LONTANO IL RINNOVO DI CATALDI

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 24 maggio 2019 alle ore 16:41