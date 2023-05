Lazio, Klose: "I tifosi sono nel mio cuore. Sarri? Ecco qual è la sua forza"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

“Io un monumento del calcio mondiale? No, no, zero”. Inizia così l'intervista di Miroslav Klose ai microfoni di Dazn. L'ex attaccante è tornato a parlare della sua esperienza alla Lazio, in particolare del rapporto coi tifosi: “Difficile spiegarlo. Quando sono arrivato nel 2011, è stato fantastico. Sentire i tifosi era speciale, tutte le partite in casa era un piacere giocare davanti a loro. Sono rimasti sempre nel mio cuore, ancora ho un buon rapporto con tanti tifosi, anche giornalisti italiani. Veramente un piacere tornare in questa città”.

“Seguo tanto il calcio italiano. Il Napoli ha fatto un buonissimo campionato. È migliorato rispetto a quando giocavo alla Lazio. Si vede che è un altro calcio. Mentalità, ma anche la condizione, la forza. Prima non era così, abbiamo fatto tanta fatica”.

“Lazio in Champions? Speriamo. Ancora sono lì, nelle posizioni che contano. Immobile, Milinkovic, come tanti altri giocatori, sono importanti. Si vede la mano del mister, giocano come un gruppo. E questa credo sia la forza della Lazio. A quale allenatore mi ispiro? Ne ho conosciuti tanti, e da tutti ho imparato qualcosa. Alla Lazio ho avuto Pioli, Inzaghi. C'è anche Flick, ce ne sono tantii".

Infine, sulla sfida di ritorno tra Inter e Milan: "Se le rimonte sono possibili? Sì, nel calcio ho visto tante cose che sono cambiate. È sicuramente complicato anche perché l’Inter gioca in casa, ma non impossibile. Se c'è un attaccante di cui vorrei parlare? Osimhen soprattutto, Leao anche se non è un attaccante. C'è Giroud che ha naso per le situazioni in cui deve stare dentro l'area. Ho avuto la fortuna di allenare Lewandowski e devo dire che è completo, un pacchetto come professionista, come sa tirare, la velocità, la posizione dentro l'area. Osimhen, Immobile, Giroud, sono questi gli attaccanti che mi piacciono".

Pubblicato il 16/05 a 00.25

TORNA ALLA HOMEPAGE