Lazio, la carica prima del via al campionato: squadra a cena fuori - FT&VD

La Lazio si carica in vista dell'inizio del campionato. La Sampdoria è ormai all'orizzonte e la squadra di Inzaghi ha deciso di ritrovarsi a cena nel centro di Roma. Una serata in allegria, tutti insieme, il modo migliore per preparare la prima giornata di campionato. Radu, Parolo e Immobile guidano il gruppo, poi è la volta del nuovo acquisto Lazzari, già tornato in campo dopo l'operazione di lunedì. Strakosha, Vavro, Luis Alberto, Adekanye e Marusic, con qualche minuto di ritardo rispetto ai primi, vanno ad arricchire il plotone.

Pubblicato il 21-08 alle 20.41