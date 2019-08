Pavlovic: "Prima l'Europa League, poi parlerò del mio futuro alla Lazio"

Il futuro acquisto della Lazio, Strahinja Pavlovic, non ha dubbi: la cosa più importante al momento è il preliminare di Europa League, solo dopo parlerà alla stampa del suo futuro in bianoceleste. Domani sera, infatti, il Partizan affronterà il Molde nella partita d'andata dell'ultimo turno di qualificazione ai gironi del secondo torneo europeo per club. Per lo stesso Pavlovic, l'avventura in campo europeo sarà fondamentale per arrivare a Roma il prossimo anno (resterà in prestito per una stagione in Serbia n.d.r.) con un bagaglio d'esperienza maggiore sulle spalle. Nonostante i suoi 18 anni, il centrale ha parlato con grande maturità alla vigilia del match. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da mozzartsport.com: “Quella di domani sarà la partita più importante della stagione. Per i giovani come me sarebbe molto importante entrare in Europa League e disputare almeno altre 6 partite in campo internazionale. Spero che riusciremo a mantenere la rete inviolata domani (il Partizan giocherà la gara d'andata in casa n.d.r.), quando siamo concentrati al 100% possiamo battere chiunque: è questa la nostra forza”. Infine, Pavlovic ha chiuso con una battuta sul suo futuro: “Prima penserò alla partita di domani contro il Molde, poi parlerò del mio trasferimento alla Lazio”. Un'altra conferma, forse l'ultima di cui c'era bisogno, che il giovane centrale serbo presto diventerà un nuovo giocatore biancoceleste.

