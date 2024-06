Lazio, Lotito annuncia: "Baroni è il nuovo allenatore! Sul mercato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - “Col Verona è tutto risolto, Baroni è il nuovo allenatore della Lazio”. Apre così il presidente Claudio Lotito sulle colonne de Il Messaggero. In attesa dell’ufficialità, il patron ha spiegato di averlo voluto perché è un buon tecnico: “Pensiamo sia il profilo giusto”. Riguardo le critiche che gli sono state mosse, il patron biancoceleste ha detto che è successa la stessa cosa quando ha preso Inzaghi, Pioli e Petkovic. “Ci sarà un motivo se lo voleva un vincente come Galliani no?”, ha aggiunto.

Poi ha raccontato che quattro presidenti l’hanno già chiamato per fargli i complimenti sulla scelta di Baroni, ricordando che anche l’ex Sarri ne ha parlato bene. L'ormai ex allenatore del Verona, inoltre, è rimasto folgorato dal centro sportivo di Formello, fiore all'occhiello della società: "Nessuno in Italia può vantare un centro sportivo così", ha detto il patron biancoceleste.

Sul possibile ridimensionamento sul mercato, Lotito ha chiarito subito le sue intenzioni. Dopo aver speso 60 milioni due estati fa, e 101 l'anno scorso, il presidente ha spiegato che: "Si prenderà ciò che serve per il modulo di Baroni in base a quello che potremo fare". Su Tudor, invece, dopo l’ultimo ‘attacco’, si è limitato a dire: “Bene o male il suo lo ha fatto”.

Pubblicato il 09/06