Lazio, occasione sfruttata: Monza battuto e allungo Champions

Pedro e Milinkovic Savic regalano i tre punti alla squadra di Sarri che chiude ancora la porta. Allungo sull'Inter e corsa Champions...

Bella, concreta e vincente: la Lazio di Maurizio Sarri espugna anche il campo del Monza e consolida il secondo posto in classifica. I biancocelesti si impongono per 2-0 grazie alle reti di Pedro e Milinkovic e allungano a +5 sull’Inter. Una vittoria fondamentale per i capitolini che devono ringraziare anche un Provedel che, nelle uniche chance concesse agli avversari, si è superato chiudendo per la 17esima volta in stagione da imbattuto. La squadra plasmata dal suo tecnico ha aggiunto la continuità e affidabilità alla notevole qualità della rosa. Una macchina quasi perfetta che continua a crescere e migliorare. La Champions rimane lì e a dieci giornate dal termine bisogna andarsela a conquistare con prestazioni come questa sul campo del Monza.

FORMAZIONI - Sarri sorprende tutti ed esclude Ciro Immobile dall’undici iniziale. Il bomber parte dalla panchina, mentre in attacco è confermato il tridente con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Per il resto formazione tipo con Lazzari che vince il ballottaggio con Luca Pellegrini.

PRIMO TEMPO - Fase di studio iniziale per Monza e Lazio che nei primi minuti non affondano il colpo. Con il passare dei minuti, però, i biancocelesti crescono. Al 12’ una splendida azione manovrata e palla a terra porta a tiro Pedro dal limite dell’area: il suo tiro, però, esce di poco oltre la traversa. Lo spagnolo è precisissimo sessanta secondi più tardi quando si avventa su un pallone vagante in area locale e con un sinistro sporco trafigge Di Gregorio. La Lazio si scioglie del peso delle responsabilità e gioca sul velluto e solo l’intervento del portiere brianzolo evita il raddoppio sulla rasoiata di Zaccagni. Al 18’, però, Sensi va vicinissimo al pareggio: il suo colpo di testa colpisce la parte esterna del palo. Si tratta solo di un lampo, perché la squadra di Sarri continua a far girare palla e a rendersi pericolosissima. Luis Alberto va vicinissimo al raddoppio con due tiri di precisione che escono di poco. Capitolini che sembrano in controllo, ma al 33’ Ciurria disegna un cross perfetto per la testa di Petagna che di testa va a botta sicura, ma trova un Provedel in formato extra che vola e mette in corner. L’occasione spaventa un po’ le aquile e regala coraggio ai padroni di casa che alzano il baricentro e provano a spaventare la retroguardia laziale. Ciurria è pericoloso con cross tagliati e inserimenti che regalano qualche spavento ai biancocelesti. La Lazio però resta attenta e solida e va a riposo sull’1-0.

SECONDO TEMPO - La ripresa inizia con il Monza che fa sentire i tacchetti: Ciurria, Caprari e Marlon rimediano il giallo per tre dure entrate su Zaccagni. Lazzari e ancora Zaccagni. Il numero 20 fa impazzire la squadra di casa e al 55’ anche Donati viene ammonito per un altro fallo ai danni dell’ex Verona. Milinkovic mette a tacere polemiche e brusii con una punizione delle sue che non lascia scampo a Di Gregorio e trova il 2-0. Zaccagni si prende un giallo per un fallo su Rovella, mentre Palladino mischia le carte in tavola e opera tre cambi. La Lazio abbassa un po’ il ritmo, senza soffrire particolarmente, ma Sarri vuole mantenere alta l’attenzione. Così entrano Immobile, Basic e Vecino per Pedro, Luis Alberto e Cataldi. Lo spagnolo non prende bene il cambio, ma le sfuriate di un tempo sono lontane. Il Monza, però, è imbrigliato dalla Lazio che gestisce bene il match. Sarri regala l’esordio in Serie A con l’aquila sul petto a Pellegrini, ma è l’unica notizia degna di nota. Allo scadere è ancora Provedel provvidenziale sulla botta di Colpani dalla distanza sulla respinta Gytkhaer spara alto. Poco dopo è Zaccagni a sfiorare il tris facendo fare bella figura a Di Gregorio. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio che fa esplodere di gioia il popolo biancoceleste (oltre 5mila tifosi hanno raggiunto l’U-Power). Lazio che allunga al secondo posto in classifica e guarda con fiducia al big match di sabato con la Juventus.