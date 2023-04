Lazio show al Picco: 3-0 allo Spezia e fuga Champions

Apre Immobile su rigore, Felipe Anderson e Marcos Antonio arrotondano. La squadra di Sarri è sempre più sola al secondo posto...

La storia del recente passato della Lazio è piena di punti e qualificazioni in Champions svanite sui campi di provincia della Serie A. Da Cesena a Crotone, passando per Novara e Ferrara, troppe volte i capitolini si sono sciolti sul più bello. Maurizio Sarri ha cambiato questo e ha fatto sì che questa squadra si sia finalmente messa alle spalle la paura del definitivo salto di qualità. Così Una Lazio stellare conquista la quarta vittoria consecutiva battendo per 3-0 lo Spezia al Picco. Un match perfetto quello dei biancocelesti che soffrono il primo quarto d’ora, ma poi inseriscono la marcia giusta e dominano la sfida. Apre Immobile su calcio di rigore, arrotondano Felipe Anderson e Marcos Antonio, al primo centro con l’aquila sul petto. Lazio seconda a 61 punti in assoluta solitudine in attesa di conoscere i risultati delle dirette concorrenti, ma con la sensazione che ora dipenda unicamente da lei.

FORMAZIONI - Un problema subito scuote la Lazio: nel riscaldamento problema intestinale per Casale che alza bandiera bianca. Al suo posto c’è Patric al fianco di Romagnoli. Per il resto formazione che conferma le attese vista anche l’assenza di Vecino. In avanti Immobile completa il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni.

PRIMO TEMPO - Pronti via e la Lazio sembra rimasta negli spogliatoi. I primi dodici minuti sono tutti appannaggio dello Spezia. I liguri iniziano fortissimo e Bourabia calcia a botta sicura superando Provedel ma trovando la traversa. I bianconeri sono concentrati, mentre le aquile appaiono svagate. La squadra di Sarri non riesce a mostrare il suo calcio e subisce la vivacità dei padroni di casa. Al 12’ Nzola brucia Patric e può colpire di testa da posizione favorevolissima, ma mette fuori. La Lazio si sveglia intorno al 20’ quando Cataldi si inventa un lancio per il taglio di Immobile che si presenta tutto solo davanti a Dragowski che lo chiude complice anche l’annata di Ampadu. Irrati lascia correre tra le proteste biancocelesti. La squadra di Sarri cresce e alza il baricentro. Zaccagni conquista falli a ripetizione, il centrocampo si fa più intraprendente e la manovra ne beneficia. Al 33’ la gara si sblocca: Hysaj, pressato da due uomini, si inventa un lancio per Milinkovic che di testa anticipa due avversari e lancia Felipe Anderson che viene steso in area da Ampadu. Irrati assegna il rigore che appare netto, il Var conferma e Immobile trasforma portando avanti i suoi. Lo Spezia prova a reagire ma le conclusioni di Verde e Nzola sono deboli e preda di Provedel. Nel recupero la Lazio ha almeno cinque occasioni per il raddoppio. Prima Milinkovic ruba palla ad Ampadu e serve Immobile che, a porta vuota ma sbilanciato, cicca il pallone. Poco dopo Luis Alberto dal limite non inquadra lo specchio da ottima posizione. Poi Milinkovic prova a mettersi in proprio, ma trova i pugni di Dragowski a dire di no. Poi è ancora Immobile a mancare l’appuntamento con il gol quando, sul cross di Felipe Anderson, il suo colpo di testa non è preciso.

SECONDO TEMPO - La Lazio della ripresa è tutta altra pasta. Il tempo delle spine staccate e delle disattenzioni è finito e così Immobile e compaghni iniziano a fare sul serio.La squadra di Sarri gioca da big fin dal primo minuto. Felipe Anderson fa impazzire la retroguardia di casa e costringe Dragowski agli straordinari. Al 52’ i biancocelesti esagerano e realizzano una rete surreale. Un’azione tutta palla a terra, spettacolare e stile City che vede Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson scambiarsi il pallone nella metà campo avversaria fino al gol del brasiliano. Lo Spezia prova a reagire con Ekdal che trova però un Provedel in stato di grazia che si oppone da campione. La Lazio, dopo lo spavento, si riattiva e continua a dominare in lungo e in largo. Sarri e Semplici operano un po’ di cambi per mischiare le carte, ma la strada del match è segnata. Ampadu rimedia anche un rosso per l’ennesimo fallo su Zaccagni che gli costa il secondo giallo. Nel finale la squadra di Sarri trova anche il terzo centro con un coast to coast di Marcos Antonio, entrato per far rifiatare Cataldi, che supera anche il portiere ligure e insacca. Un venerdì sera perfetto con unica pecca nel giallo rimediato dal numero 32 che gli farà saltare per squalifica il prossimo match contro il Torino.

Pubblicato il 14/04 alle 22.46