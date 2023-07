LIVE Calciomercato Lazio | Milinkovic verso l'Arabia: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 - Emergono cifre e dettagli dell'operazione che dovrebbe portare Milinkovic Savic all'Al-Hilal. Il serbo dovrebbe trasferirsi per circa 42 milioni, mentre per lui è pronto un triennale da quasi 30 milioni a stagione (bonus compresi). Parti al lavoro, si può ufficializzare entro stanotte.

AGGIORNAMENTO ORE 12:40 - I tifosi della Lazio stanno metabolizzando l'addio di Milinkovic. Sui social si dividono tra nostalgici e chi invece vede nella cessione un grande affare per i biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Sergej Milinkovic Savic si avvicina al campionato saudita. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la Lazio avrebbe accettato la proposta del club di circa 40 milioni. La società biancoceleste inizialmente avrebbe rifiutato la prima proposta dell'Al Hilal. Davanti al rilancio del club medioorientale, Lotito avrebbe accettato la proposta con il centrocampista che avrebbe detto un primo sì. Mancano gli accordi definitivi e la risposta ufficiale del giocatore, ma mai come adesso il calciatore è stato vicino a lasciare la Lazio. Il patron sperava di convincere il 21 a rinnovare il contratto, ma la proposta proveniente dall'Arabia è di quelle irrinunciabili. Davanti al no del Sergente, la società ha accettato la proposta con rilancio proveniente dall'Al-Hilal.

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 - Nel frattempo sui social è divampata la Sergej mania. I tifosi arabi hanno riempito i social con le immagini del centrocampista e non vedono l'ora di accoglierlo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - La trattativa tra Milinkovic e l'Al-Hilal viene confermata da tutti gli esperti di mercato. Fabrizio Romano dice che manca solo il sì definitivo del calciatore.

AGGIORNAMENTO ORE 09:50 - Il fronte Sergej Milinkovic Savic è bollente. Secondo quanto riportato da repubblica.it il giocatore avrebbe accettato la proposta dell'Al-Hilal da 20 milioni a stagione e ora il club saudita sarebbe in trattativa con la Lazio: offerta da 40 milioni per il cartellino, ossia la cifra richiesta dai biancocelesti. Si va quindi verso la definizione dell'affare, con la Lazio che inizia a riflettere sul post Milinkovic.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00 - Una notte per pensare. Sia Sergej Milinkovic che la Lazio hanno avuto modo di riflettere sulla proposta arrivata dall'Arabia Saudita: 20 milioni a stagione al calciatore, 40 alla Lazio. Secondo quanto riportato dal corrieredellosport.it il serbo sarebbe orientato ad accettare già oggi, con la Lazio che a quel punto prenderebbe atto della situazione e incasserebbe una cifra importante per un giocatore in scadenza nel giugno 2024.

Un vero e proprio colpo di scena. Anche Sergej Milinkovic Savic è tentato dalle sirene arabe. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei dall'Arabia Saudita è arrivata un'offerta shock per il serbo: 20 milioni all'anno al calciatore, 40 alla Lazio per il cartellino. La squadra dovrebbe essere l'Al-Hilal, anche se rimane ancora un velo di mistero. Ciò che conta è la concretezza della proposta, che sta facendo riflettere il Sergente.

Lazio - Milinkovic, la settimana della verità

Quella che è appena iniziata è la settimana della verità, in cui sono fissate le visite mediche (giovedì) prima della partenza per Auronzo di Cadore. I giorni in più di vacanza, dovuti agli impegni di giugno con la nazionale, diventano così incandescenti per definire il futuro di Milinkovic. Lotito aveva in mente di provare un ultimo assalto per il rinnovo, con la Juventus sullo sfondo sempre pronta a giocare al ribasso: la super offerta araba ha sbaragliato il campo. Se arrivasse l'ok del centrocampista, la Lazio non farebbe resistenza, capitalizzando al massimo la cessione in funzione della situazione contrattuale (scadenza 2024).