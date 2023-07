Lazio | Milinkovic torna sui social: ecco cosa ha postato - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Molto probabilmente Milinkovic tornerà a Formello solo per svuotare l'armadietto e salutare chi lo ha accompagnato in questi otto anni di Lazio. Formalmente il suo ritorno all'S.S. Lazio Training Center è fissato per il 13 luglio insieme agli altri giocatori partiti con la nazionale, ma la cessione dovrebbe arrivare prima. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, nella notte si dovrebbe concretizzare il passaggio Al-Hilal (42 milioni di euro per il cartellino, 25 milioni più bonus al Sergente). Il centrocampista si sta estraniando da tutto questo, spegnendo anche i social. Oggi è tornato caricando su Instagram una storia mentre si allena in vacanza con il personal trainer a bordo piscina. Un modo per scaricare la tensione di questi giorni e rimanere in forma per la stagione che verrà. Che sia in biancoceleste o meno.