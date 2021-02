MOVIOLA - Inter - Lazio, decisivi gli episodi: rigore su Lautaro e gol di Lukaku

Inter e Lazio finisce 3-1. I biancocelesti, dopo il 2-0 del primo tempo, tornano in partita per qualche minuto con Escalante prima che Lautaro chiuda definitivamente i giochi. Decisivi gli episodi nella prima frazione: un rigore assegnato all'Inter sblocca la partita, poi il raddoppio arriva dopo l'iniziale annullamento di Fabbri. Di seguito la moviola.

PRIMO TEMPO

20' - Hoedt interviene in scivolata con Lautaro involato verso la porta, tocca la palla ma per Fabbri è rigore per un contatto con il piede di riporto. L'olandese viene anche ammonito.

26' - Giallo per Lukaku che colpisce Leiva con le braccia in copertura del pallone.

45' - Lukaku batte Reina lanciato da un rimpallo tra Brozovic e Lazzari: inizialmente Fabbri annulla, il Var Irrati fa convalidare il gol.

SECONDO TEMPO

59' - Ammonito Hakimi che alle spalle atterra Lazzari lanciato. Successivo brutto gesto dell'esterno all'arbitro che però lo perdona e non estare il secondo giallo.

63' - Eriksen spinge Lazzari al limite dell'area mettendolo a terra, ma per Fabbri non c'è fallo. Nell'azione successiva arriva il 3-1 di Lautaro.