RIVIVI DIRETTA - Cluj - Lazio 0-0: decisiva la rete di Immobile nel match d'andata

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

UEFA Conference League | Play-off di ritorno

Giovedì 23 febbraio 2023, ore 18:45

Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca (RO)

CLUJ - LAZIO 0-0

CFR CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea (83' Braun), Kolinger, Burca, Camora; Deac, Cvek, Muhar (espulso), Krasniqi (83' Petrila); Malele (70' Birligea), Janga (83' Yeboah).

A disp.: Gal, Balgradean, Tiru, Hoban, Birligea, Bordeianu, Fica.

All.: Dan Petrescu

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Hysaj; Luis Alberto (76' Cataldi), Vecino, Basic; Romero (66' Cancellieri), Immobile, Felipe Anderson.

A disp.: Provedel, Renzetti, Marusic, Pellegrini, Floriani Mussolini, Ruggeri, Cataldi, Marcos Antonio, Bertini.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Felix Zwayer (GER); Assistenti : Stefan Lupp (GER) - Marco Achmüller (GER); IV uomo: Sven Jablonski (GER); V.A.R.: Harm Osmers (GER);A.V.A.R.: Katrin Rafalski (GER)

Ammoniti: 14' Casale (L), 36' Muhar (C). 37' Immobile (L), 55' Deac (C)

Espulsioni: 77' Muhar (C)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: finisce Cluj - Lazio!

90'+4' Birligea contro Casale, con quest'ultimo che mette la palla in corner. Angolo Cluj: il cross di Petrila viene murato, sulla ribattuta ci pensa Maximiano.

90'+3' Provvidenziale Gila su Yeboah in area di rigore. Lo spagnolo interviene senza fallo.

90'+2' Basic dalla lunghissima distanza: la palla si perde di poco sopra la traversa.

90' Comunicato l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti. Maximiano a un passo dall'ammonizione per perdita di tempo.

88' Palla gol per Yeboah, servito al centro dell'area di rigore da Braun. Se la ritrova quasi inaspettatamente tra le gambe, si perde in out.

83' Braun per Manea, Petrila per Krasniqi, Yeboah per Janga: queste le mosse di Petrescu quando mancano meno di dieci minuti al triplice fischio.

82' Calcio d'angolo per la Lazio: batte Cataldi sul primo palo, Vecino la arpiona spalle alla porta ma alla fine il Cluj recupera.

77' Cluj in inferiorità numerica dopo il secondo giallo rimediato da Muhar, "colpevole" di un fallo sciocco su Immobile.

76' Seconda "mossa" per la Lazio: Luis Alberto lascia il posto a Cataldi.

72' A terra sia Gila che Casale dopo uno scontro fortuito tra i due. Petrescu arrabbiato in panchina, poiché l'arbitro aveva visto un colpo in testa e fermato il gioco.

70' Cambio anche per il Cluj: esce Malele, entra Birligea.

67' Botta di Felipe Anderson dalla lunghissima distanza: sembra esserci una deviazione, non per l'arbitro. Riparte Scuffet.

66' Prima sostituzione in casa Lazio: fuori Romero, dentro Cancellieri.

63' La Lazio sbaglia l'impossibile! Di Vecino e Casale le conclusioni più clamorose, Scuffet salva il Cluj!

62' Punizione Lazio da posizione interessante: Immobile viene atterrato poco lontano dal limite dell'area di rigore.

61' Cresce la Lazio e lo fa con Luis Alberto, che va alla conclusione ma il suo tiro viene deviato. Angolo Lazio, ancora con lo spagnolo: superato Scuffet, salva sulla linea Malele.

58' Fioccano gli ammoniti: sanzionato anche Cvek, che ferma la corsa di Felipe Anderson.

56' Felipe Anderson per Immobile, che arpiona il pallone e tenta la conclusione: mura Burca. Angolo Lazio.

55' Ammonito anche Deac per l'intervento falloso su Felipe Anderson.

54' Doppia occasione Cluj: la prima conclusione di Krasniqi viene murata dalla retroguardia della Lazio, la seconda si perde al lato della porta

53' Luis Alberto a rientrare su Scuffet, che si fa trovar pronto e allontana il pericolo.

52' Immobile duella con Kolinger, poi con furbizia si conquista il massimo, un buon calcio d'angolo. Luis Alberto pronto a calciare dalla bandierina.

50' Luis Alberto in verticale per Immobile: Kolinger lo rallenta, c'arriva Scuffet.

49' Deac pericoloso in area di rigore, Basic interrompe l'azione e fa ripartire la Lazio.

48' Lazzari serve Basic sulla corsa, ma la palla è troppo lunga per il croato: finisce in out, riparte il Cluj.

45' Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo!

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce il primo tempo.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time del primo tempo: si giocherà fino al 47'.

44' Muhar carica la conclusione dalla lunghissima distanza, la palla viene murata. Poi arriva Immobile a recupera e a far ripartire i suoi.

40' Felipe Anderson fa tutto da solo, si accentra e poi serve Immobile. Recupera il capitano del Cluj, Camora.

37' Ciro Immobile, servito da Basic, finisce a terra in area di rigore. Per l'arbitro è simulazione: riceve l'ammonizione anche il numero 17 della Lazio.

36' Altro fallo subito da Lazzari, atterrato da Muhar. Quest'ultimo riceve l'ammonizione.

34' Anderson per Luis Alberto, ma Janga è più fisico e ferma lo spagnolo.

33' Lazzari subisce fallo, Krasniqi prova ad avvicinarsi alla porta difesa da Maximiano: contiene bene Gila. Il gioco di ferma poiché il 29 della Lazio rimane qualche secondo a terra dopo il colpo subito.

31' Conclusione deviata di Muhar e calcio d'angolo in favore del Cluj. Schiaccia di testa Burca, senza trovare la porta.

30' Lancio lungo di Basic per Luis Alberto, ma la palla è troppo lunga: Scuffet arriva prima del Mago.

28' Felipe Anderson dentro per Immobile, Ciro non ci arriva e la palla va tra i piedi di Basic, che calcia fuori.

26' Servito Immobile, che poi scarica per Luis Alberto. Lo spagnolo si accentra, va alla conclusione ma la palla va fuori. In tutti i casi, arriva la chiamata di off-side da parte dell'assistente.

22' Scontro Romero - Burca, con quest'ultimo che ha la peggio. Il calcio di punizione sarà per il Cluj, ma il baby argentino rischia il giallo.

21' Regalo della Lazio al Cluj. Errore grossolano di Casale, con Krasniqi che va alla conclusione. La palla si perde di poco fuori dalla porta difesa da Maximiano.

17' Buona occasione Lazio: cross di Lazzari per Luis Alberto, che indirizza di testa verso la porta. C'è l'intervento di Scuffet.

14' L'arbitro estrae il primo cartellino giallo del match: sanzionato Casale.

11' Occasionissima Cluj, con Maximiano che rimane "inchiodato" in porta. Immediato cambio di fronte con Luka Romero che orchestra il contropiede: Luis Alberto per Basic che poi non riesce a servire Felipe Anderson.

9' Palla velenosa Cluj: Deac mette al centro dell'area per il colpo di testa di Malele, che però non arriva alla conclusione.

8' Luis Alberto - Hysaj - Felipe Anderson scambiano sulla fascia: chiude tutto Deac.

7' Hysaj interviene fallosamente sul numero 10 del Cluj, Deac. L'arbitro opta per il calcio di punizione in favore dei padroni di casa.

5' Vecino per Romero, che va direttamente alla conclusione. Ma la palla si perde altissima sopra la traversa.

4' Primi minuti della partita: possesso palla Lazio, ma pressing aggressivo da parte degli avversari.

2' Anderson per Basic che poi chiama in causa Lazzari: il numero 29 scivola prima di andare alla conclusione, recupera il Cluj.

1' Fischia l'arbitro: inizia Cluj - Lazio.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Cluj - Lazio, gara di ritorno dei playoff di ritorno di Conference League. Dopo la vittoria di misura arrivata all'Olimpico una settimana fa, la squadra di Sarri vuole archiviare il discorso qualificazione. Di fronte a sé, tuttavia, troverà un gruppo come quello romeno che, seppur in difficoltà per via di alcune importanti assenze, vorrà riaprire la sfida per tentare il passaggio del turno in extremis. Il fischio d'inizio arriverà alle 18.45.

