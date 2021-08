RIVIVI DIRETTA - Empoli - Lazio 1-3: Milinkovic, Lazzari e Immobile per i primi tre punti di Sarri!

Serie A TIM 2021-2022 | 1ª giornata

Sabato 21 agosto 2021, ore 20:45

Carlo Castellani, Empoli

Empoli - Lazio 1-3 (4' Bandinelli, 5' Milinkovic, 31' Lazzari, 41' Immobile)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (82' Fiamozzi), Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Haas (75' Zurkowski), Bandinelli (69' Henderson); Bajrami; Mancuso (82' La Mantia), Cutrone (75' Crociata).

A disp.: Brignoli, Canestrelli, Stulac, Ekong, La Mantia, Fiamozzi, Asllani, Luperto, Viti.

All.: Aurelio Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic (69' A. Anderson), Leiva (81' Escalante), Akpa Akpro (45' Luis Alberto); F. Anderson, Immobile (81' Muriqi), Pedro (60' Raul Moro).

A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Marusic, Escalante, Luis Alberto, Romero, Caicedo, Muriqi.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Simone Sozza (sez. di Seregno); Assistenti: Tolfo, Di Iorio; IV uomo: Santoro; V.A.R.: Nasca; A.V.A.R.: Valeriani

Ammoniti: 29' Leiva (L), 38' Stojanovic (E), 88' Islajli (E)

SECONDO TEMPO

90+4' Triplice fischio: finisce Empoli - Lazio!

90+3' Provvidenziale la parata di Reina sulla conclusione di Bajrami!

90+2' Fiamozzi crossa per Henderson: Luiz Felipe è posizionato bene in area di rigore e mette la palla in corner.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: saranno quattro i minuti di recupero.

90' L'Empoli è ancora vivo e tenta di farsi vedere dalle parti di Reina. Cross di Fiamozzi dalla destra, Escalante allontana la palla.

88' Fallo di Ismajli su Muriqi, e cartellino giallo nei confronti del calciatore dell'Empoli.

84' Empoli sempre vivo con Crociata, provvidenziale la chiusura di Felipe Anderson.

82' Per l'Empoli, entrano La Mantia e Fiamozzi: escono Mancuso e Stojanovic.

81' Doppio cambio anche per Sarri: escono Leiva e Immobile, entrano Escalante e Muriqi.

75' Doppio cambio per Andreazzoli: escono Haas e Cutrone, entrano Zurkowski e Crociata.

74' L'Empoli perde una palla in posizione a dir poco pericolosa. L'agguanta Immobile, che serve Andrè Anderson: attento Vicario ad anticiparlo.

72' Qualche problemino al ginocchio per Lazzari dopo l'ultimo contrasto. L'ex Spal rimane qualche secondo a terra, salvo poi rialzarsi e proseguire, ma a breve lascerà il campo per dar spazio a Marusic.

69' Per l'Empoli, fuori Bandinelli e dentro Henderson. Per la Lazio, Milinkovic lascia spazio ad Anderson.

67' Il cross di Bandinelli diventa un tiro che impensierisce Reina. Il portiere tuttavia non si fa sorprendere e fa sua la palla.

66' Anderson per Milinkovic, che non riesce a crossare e si perde sul fondo. Riparte il portiere dell'Empoli.

64' Brutto intervento di Mancuso su Lazzari, che rimane per qualche secondo a terra dolorante dopo aver preso un colpo al viso. Per l'arbitro non c'è fallo, si prosegue da Vicario.

63' Triangolo di gran classe tra Milinkovic e Luis Alberto, ma Vicario arriva prima sulla palla.

61' Brutto errore di Leiva, la conclusione di Bajrami viene deviata in angolo. La palla che arriva dalla bandierina va direttamente tra le braccia di Reina.

60' Secondo cambio in casa Lazio: esce Pedro, entra Raul Moro.

59' Crampi per Pedro: entra in campo lo staff sanitario biancoceleste.

58' In fase di riscaldamento Escalante, Luka Romero e Raul Moro.

57' Anticipo di Leiva su Bajrami, e la Lazio che può finalmente ripartire. Ma l'Empoli recupera: l'azione si chiude con un giocatore azzurro a mettere la palla fuori.

55' Reina su Bandinelli e Luiz Felipe su Bajrami: un doppio clamoroso salvataggio salva la Lazio!

54' Trattenuta la maglia a Luis Alberto all'altezza del centrocampo, sarà calcio di punizione in favore della Lazio.

52' Felipe Anderson si avvicina in area di rigore e finisce a terra. Per l'arbitro non c'è alcun fallo, prosegue l'azione.

50' Ci prova ancora Marchizza con un diagonale che però è completamente fuori misura. Neanche Mancuso riesce a chiudere.

50' Dalla bandierina, il cross è sul secondo palo. Romagnoli non riesce a svettare in maniera pulita e a impensierire Reina.

49' Cutrone crossa in area di rigore, Acerbi devia in angolo. Sarà corner per l'Empoli.

47' Diagonale di Bandinelli che tenta così la conclusione dal limite dell'area. S'immola Luiz Felipe.

45' Si riparte. Un cambio nella Lazio: esce Akpa Akpro, entra Luis Alberto.

SINTESI PRIMO TEMPO

Inizia forte l'Empoli e riesce a portarsi in vantaggio dopo appena quattro minuti dal fischio d'inizio di Sozza. Il primo marcatore è Bandinelli, ma non ha tempo neanche di esultare che subisce il gol di Milinkovic. Alla mezz'ora arriva il vantaggio biancoceleste firmato Lazzari. Il diagonale dell'ex Spal, servito magistralmente dal "Sergente" è imparabile per Vicario. Passano dieci minuti e ci pensa Ciro Immobile a portare a tre le marcature della Lazio: l'arbitro punisce l'intervento del portiere Vicario su Acerbi con un calcio di rigore in favore dei biancoceleste. Il bomber beffa l'estremo difensore: i giocatori vanno negli spogliatoi quando il risultato dice 1 a 3. Appuntamento tra quindici minuti per la seconda frazione di gioco.

PRIMO TEMPO

45' Non c'è recupero, arriva il duplice fischio dell'arbitro e finisce la prima frazione di gioco di Empoli - Lazio.

45' Entrata rischiosa di Akpa Akpro su Stojanovic, ma l'ivoriano centra la palla.

43' Crossa Lazzari, Bandinelli mette la palla in angolo.

42' Si tratta del 156esimo gol di Ciro Immobile, che raggiunge così Inzaghi, Riva e Mancini al ventesimo posto nella classifica all-time.

41' GOOOOOOOOOOOOL! Immobile spiazza Vicario e porta a tre le marcature della Lazio!

40' L'arbitro concede il calcio di rigore per il fallo del portiere Vicario su Acerbi. L'estremo difensore parla con il direttore di gara, visibilmente contrariato dalla decisione.

39' Calcio di punizione per la Lazio: la palla di Felipe Anderson è indirizzata direttamente alla porta. Vicario mette la palla in angolo.

38' Intervento falloso di Stojanovic su Felipe Anderson: il calciatore dell'Empoli rimedia l'ammonizione.

36' Milinkovic mette ancora una palla in area di rigore per l'imbucata di Pedro: Ismajli allontana.

34' Uno-due tra Pedro e Immobile, ma lo spagnolo fa fallo su Ismajli: l'arbitro ferma l'azione e fa ripartire l'Empoli.

31' GOOOOOOOOOOOOL! Perfetto il diagonale con cui Manuel Lazzari buca la porta difesa da Vicario. L'assist di Milinkovic per l'inserimento dell'esterno è una vera magia!

29' Il primo ammonito della partita è della Lazio: Leiva rimedia il cartellino giallo. Protesta sia il brasiliano che Ciro Immobile.

28' Leiva allarga per Lazzari che crossa all'indirizzo di Immobile. Si coordina Immobile e mette la palla a terra: Acerbi non l'arpiona.

27' Calcio di punizione in favore della Lazio per il pestone di Ricci a Lazzari.

26' Pedro si propone per poi chiamare in causa Akpa Akpro: velo dell'ivoriano ma non c'è alcun compagno. Riparte l'Empoli.

24' La palla persa da Hysaj dà il via a una pericolosissima azione da parte dell'Empoli. Il tiro di Bandinelli colpisce il palo.

22' Dagli sviluppi del corner, Mancuso conclude direttamente in porta. Reina blocca.

21' Il cross di Stojanovic viene deviato in calcio d'angolo da Lucas Leiva. Corner per l'Empoli, Bandinelli pronto a battere.

20' Hysaj crossa all'indirizzo di Milinkovic, Marchizza contiene il "Sergente". Riparte l'Empoli con la rimessa laterale.

18' Passaggio filtrante di Milinkovic all'indirizzo di Immobile, sporca Ismajli: Vicario fa sua la palla evitando il calcio d'angolo.

17' Pedro prova a far correre Immobile servendolo in verticale. Ciro finisce a terra, ma per l'arbitro si può proseguire.

15' Bandinelli si fa vedere al limite dell'area: ci pensa la coppia Milinkovic-Pedro a far opposizione.

13' Empoli a un passo dal raddoppio: Stojanovic mette una palla perfetta per Mancuso. Reina arriva col tempo giusto a coprire la porta, la palla va di poco al lato del palo.

12' Felipe Anderson, chiamato in causa da Milinkovic, tenta la conclusione in porta da posizione defilata. Provvidenziale la copertura di Ismajli che allontana la palla.

11' Lazzari crossa sul secondo palo, ma non trova alcun compagno in area. C'è l'anticipo di Stojanovic che appoggia a Vicario.

10' Progressione di Akpa Akpro, ma l'ivoriano fa fallo su Ricci: riparte l'Empoli.

8' Palla dentro di Milinkovic per Immobile: Ismajli copre e la palla arriva direttamente nelle mani di Vicario.

5' GOOOOOOOOOOL! Arriva immediatamente il pareggio firmato Milinkovic. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, il 'Sergente', servito da Felipe Anderson, salta più in alto di tutti e buca Vicario.

4' L'Empoli va in vantaggio con Bandinelli, servito da Bajrami: sul suo diagonale nulla può Reina, che sfiora la palla senza arpionarla.

2' Immobile ruba la palla all'Empoli e si avvicina all'area. Ciro crossa ma non lo fa bene: Ismajli allontana.

1' Lazzari punta Marchizza e mette una palla pericolosa all'interno dell'area: Felipe Anderson arpiona solo per un secondo, Ricci allontana.

1' Fischio dell'arbitro Sozza: inizia Empoli - Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Arbitri già in campo, si attende solamente l'ingresso delle due squadre per il fischio d'inizio di Empoli - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - Nell'immediato pre-gara, Luiz Felipe ha analizzato la sfida ai microfoni di Lazio Style Radio: "Quest’anno sarà diverso, voglio giocarle tutte” (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Empoli e Lazio, valido per la prima giornata di Serie A. Dopo le vacanze estive, le squadre sono pronte a iniziare un nuovo campionato. I biancocelesti, guidati da Sarri e non più da Inzaghi, dovranno affrontare all'esordio il gruppo di Andreazzoli, reduce dalla promozione in A. Cambio modulo e modifiche anche all'interno della rosa, nuovi dettami di gioco "assaggiati" solamente nel ritiro di Auronzo di Cadore e in quello di Marienfeld: è altissima la curiosità di vedere una Lazio che si è rifatta il look. Fischio d'inizio alle 20.45!

