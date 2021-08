Empoli - Lazio, Correa non scenderà in campo: l'argentino va in tribuna

La Lazio è pronta a scendere in campo in vista della prima sfida di Serie A che i biancocelesti giocheranno contro l'Empoli. Il calciomercato però aleggia e lo si capisce anche dalle scelte di mister Sarri. Joaquin Correa è pronto a lasciare la Capitale, direzione Everton o Inter, e nonostante si sia allenato regolarmente e sia stato convocato per la sfida del Castellani si accomoderà direttamente in tribuna. Una ulteriore conferma della volontà da parte della società, unita a quella del calciatore, di cedere il Tucu.

