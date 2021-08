Calciomercato Lazio, il Torino sonda il terreno per Vavro: i dettagli

Il Torino di Juric scenderà in campo questa sera contro l'Atalanta, ma il debutto in campionato non impedisce al club di lavorare ancora sul mercato. Così nonostante siano interessati a Becao dell'Udinese, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio i granata avrebbero messo nel mirino anche Denis Vavro. Il difensore centrale della Lazio è ritornato dopo un anno di prestito all'Huesca e non è stato inserito nella lista della rosa di Sarri. Non ci sono al momento contatti, il Torino potrebbe essere un'opportunità per lo slovacco.

