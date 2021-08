Empoli - Lazio, il club riscalda l'ambiente: "Questo vi farà esser pronti per il match" - VIDEO

Manca veramente poco al fischio d'inizio di Empoli - Lazio. Il match, in programma alle 20.45 al "Castellani", sarà la prima occasione per gli uomini di Sarri di iniziare al meglio il nuovo campionato di Serie A. E dunque, in attesa di scendere in campo, il club ha voluto riscaldare l'ambiente sui social. Condiviso un video che riassume alcuni precedenti tra le due squadre, è stato aggiunto un avviso ai tifosi: "Questo video vi farà trovare pronti per Empoli - Lazio".

