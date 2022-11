RIVIVI DIRETTA - Juventus - Lazio 3-0: biancocelesti KO allo Stadium, la decidono Kean e Milik

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 15ª giornata

Domenica 13 novembre, ore 20:45

Allianz Stadium, Torino

JUVENTUS-LAZIO 3-0 (43' e 54' Kean, 90' Milik)

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli (84' Paredes), Rabiot, Kostic (64' Chiesa); Kean (62' Di Maria), Milik. A disp.: Pinsoglio, Scaglia, Bonucci, Rugani, Barbieri, Miretti, Soulè. All.: Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj (68' Gila), Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic (77' Marcos Antonio), Cataldi (58' Vecino), Basic (58' Luis Alberto); Romero (68' Cancellieri), Felipe Anderson, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Kamenovic, Marcos Antonio. All.: Sarri.

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Bindoni - Tegoni; IV ufficiale: Cosso; V.A.R.: Mazzoleni; A.V.A.R.: Paganesi.

Ammoniti: 26' Gatti (J), 27' Bremer (J), 28' Milinkovic (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce in questo momento Juventus-Lazio.

90'+4' Felipe Anderson ci prova dalla lunghissima distanza: Szczesny la allunga in calcio d'angolo.

90'+2' Giocata di Felipe Anderson e poi la conclusione di Vecino: la palla colpisce la traversa, riparte Szczesny.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri quattro minuti.

90' Su assist di Chiesa, per Milik è troppo facile mettere la palla in rete, alle spalle di Provedel. La Juventus sigla la sua terza marcatura.

87' Interessante palla morbida di Pedro al centro dell'area di rigore, all'indirizzo di Cancellieri. Ma l'azione si conclude senza che arrivi la conclusione del numero 11 della Lazio.

84' Si concretizza in questo momento la sostituzione della Lazio: fuori Locatelli, dentro Paredes.

84' Proteste di Di Maria, che finisce a terra in area di rigore. L'arbitro Massa lo invita a rialzarsi.

82' Quando mancano 8 minuti più recupero al triplice fischio, la Juventus è in possesso palla e la Lazio è ormai priva di idee per mettere in difficoltà l'avversario.

77' Ultimo cambio per la Lazio: esce Milinkovic, che poco fa aveva anche subito un colpo, entra Marcos Antonio.

75' Juve a un passo dal 3-0. Romagnoli mette in angolo la palla calciata da Milik. Il corner viene battuto immediatamente: cross in mezzo di Di Maria, comoda la presa di Provedel.

73' Milinkovic viene medicato, rientrerà in campo senza ulteriori conseguenze.

72' Brutta entrata di Locatelli su Milinkovic: il serbo rimane a terra dolorante. L'arbitro si avvicina al Sergente per far luce sulle sue condizioni. Medici in campo.

71' Cuadrado crossa in area con un rasoterra piuttosto fastidioso, c'è l'intervento di Provedel che allontana il pericolo.

68' Doppio cambio per la Lazio: fuori Romero, dentro Cancellieri. E dentro Hysaj al posto di Gila.

67' Ottimo intervento da parte di Vecino, che interrompe la progressione di Di Maria e fa ripartire i suoi.

64' Problemi fisici per Kostic, che esce dal campo. Al suo posto Chiesa.

64' Buona palla di Milinkovic per Pedro che, sulla pressione di Gatti, si gira e va alla conclusione. Tuttavia, è davvero poco potente e non impensierisce il portiere.

62' Cambi anche per la Juve: esce Kean, entra Di Maria.

61' Kean va vicino alla tripletta: Provedel para in due tempi.

60' Gran palla di Pedro per Luis Alberto, che conclude in porta ma il tiro non è proibitivo. Tutt'altro, Szczesny non fa fativa a far sua la palla.

58' Primi cambi per Sarri: fuori Cataldi e Basic, dentro Vecino e Luis Alberto.

57' Felipe Anderson si propone, viene chiuso da quattro calciatori in area: Gatti completa il disimpegno.

55' C'è stato un brevissimo check col Var proprio relativo al contrasto Romagnoli-Milik, ma l'arbitro ha fischiato dopo pochi secondi: gol convalidato.

54' Arriva il raddoppio della Juventus, sempre con Kean. Tap-in dell'attaccante dopo la risposta di Provedel sulla conclusione precedente di Kostic. Proteste dei giocatori della Lazio per il contrasto Romagnoli-Milik.

53' Calcio d'angolo battuto da Cataldi, Szczesny allontana coi pugni.

51' Ottima giocata di Pedro, che per non riesce a concludere in porta per l'intervento di Cuadrado che non gli lascia spazio. Sarà corner per la Lazio.

50' Giocata verticale di Pedro per Felipe Anderson: Gatti è in vantaggio e può gestire la calma con tutta la calma del mondo.

49' Azione un po' confusa: Milinkovic prova il cross in area, ma la palla è troppo sul portiere. Szczesny smanaccia, ma la posizione del serbo era di offside.

48' Provedel provvidenziale sulla conclusione di Milik!

47' Juve aggressiva con Kostic, che mette una buona palla in area. Arriva l'intervento di Hysaj che allontana il pericolo.

45' Nessun cambio di formazione per Sarri e Allegri.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Juve - Lazio.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce ora il primo tempo di Juventus-Lazio.

45'+1' Occasione Lazio che si fa vedere dalle parti di Szczesny. Buona circolazione di palla, poi arriva la conclusione di Milinkovic deviata in angolo. Sugli sviluppi della stessa azione, ci prova Basic dalla distanza, ma il tiro è completamente fuori misura.

43' Gol dell'1-0 della Juventus. Kean, servito da Rabiot, parte sul filo del fuorigioco, scavalca Provedel grazie a un pallonetto e porta avanti i suoi.

42' Calcio d'angolo in favore della Lazio. Batte Cataldi all'indirizzo di Casale, che però non inquadra la porta.

41' Pedro va alla conclusione dalla lunga distanza. Tuttavia, c'è la deviazione di un giocatore della Juve, per questo sarà corner per i biancocelesti.

38' Brivido per la Juve: la pressione di Felipe Anderson mette in difficoltà Danilo che perde la palla. C'è però l'intervento di Szczesny.

35' Intervento irruento di Marusic su Cuadrado, che fa fallo ma va a sincerarsi relativamente alle condizioni del colombiano. Quest'ultimo rimane a terra dolorante, per poi rialzarsi e proseguire la partita.

33' Kostic per Milik al centro dell'area che, però, sbatte contro Casale. S'interrompe l'azione della Juventus.

32' Milinkovic, servito da Romero, prova la conclusione dal limite dell'area: murato da Locatelli.

28' Calcio di punizione per la Lazio: va Cataldi che mette in mezzo per Romero. Riparte la Juventus, con Milinkovic che interrompe la ripartenza di Gatti. Il serbo rimedia l'ammonizione.

26' Felipe Anderson sulla corsa per Pedro, che viene fermato da Bremer. Anche lui rimedia il cartellino giallo.

25' Pallone sanguinoso perso da Gatti, tentativo di ripartenza da parte della Lazio. Il bianconero entra duro su Felipe Anderson, e rimedia il cartellino giallo.

24' Milinkovic ci prova ancora in verticale all'indirizzo di Felipe Anderson. Ma la difesa della Juve è attenta e allontana la palla, per due volte.

23' Ottimo anticipo di Marusic, che si avvicina all'area avversaria. Arriva, tuttavia, la buona copertura difensiva di Rabiot, che fa ripartire i suoi.

22' Calcio di punizione per la Lazio dopo il fallo di Milik ai danni di Milinkovic.

21' Cross profondo sul secondo palo di Basic, che supera Gatti: la palla però si perde fuori. Riparte Szczesny.

19' Gran giocata di Milik sulla verticalizzazione di Danilo. L'attaccante stoppa la palla e prova la conclusione, che si perde di poco al lato della porta. Tuttavia, il calciatore era in posizione di fuorigioco, e dunque il gol, nel caso fosse arrivato, non sarebbe stato convalidato.

15' Arriva il cross di Romero all'indirizzo di Felipe Anderson: la palla è comoda per Szczesny.

13' Lazio pericolosa con Felipe Anderson, che poi chiama in causa Luka Romero. L'argentino arretra per Milinkovic, che si fa rubare la palla chiamando in causa Basic. Riparte la Juve.

11' Kostic s'invola sulla fascia, poi scarica al centro su Fagioli. Provedel non si fa beccare e blocca la palla. Altra buona occasione per la Juve.

9' Locatelli per Kostic, che mette una buona palla al centro dell'area. Provvidenziale Cataldi che anticipa i bianconeri e fa riparte l'azione della Lazio.

8' Gran palla di Milinkovic in verticale per Luka Romero. Perfetta scelta di tempo di Szczesny che esce bene e fa sua la palla.

6' Prima occasione per la Juventus. Rabiot recupera su Luka Romero e serve Kean che s'invola verso la porta difesa da Provedel. La conclusione è troppo angolata e non inquadra la porta.

4' Danilo verticalizza all'indirizzo di Cuadrado, anticipa Marusic. Ma la Juventus rimane in possesso palla.

3' Kostic, servito bene da Gatti, tenta il cross in area di rigore. Ma il tentativo è completamente fuori misura, si perde fuori. Riparte Provedel.

2' Tentativo di verticalizzazione della Juve all'indirizzo di Rabiot. Copertura di Casale, che lascia scivolare in out.

1' Arriva il fischio dell'arbitro Massa: inizia Juventus - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Nell'immediato pre-partita di Juventus - Lazio, Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Juventus - Lazio. Prima dell'inizio della lunga sosta per il Mondiale, la squadra di Sarri è chiamata a confermare le vittorie più recenti contro la Roma e il Monza. Davanti a sé troverà, tuttavia, la squadra bianconera guidata da Allegri che, seppur in difficoltà, ha ottenuto i tre punti sia contro il Verona che nel derby d'Italia contro l'Inter. Appuntamento alle 20.45 per un match destinato a esser pieno di grandi emozioni.

