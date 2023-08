RIVIVI DIRETTA - Lazio - Genoa 0-1: avvio da film horror, zero punti contro Gilardino

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Campionato di Serie A | II Turno

Stadio Olimpico, Roma - Domenica 27 agosto, ore 20.45

LAZIO - GENOA 0-1 (16' Retegui)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (66' Pellegrini); Kamada (66' Vecino), Cataldi (79' Castellanos), Luis Alberto; Felipe Anderson (66' Isaksen), Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Furlanetto, Lazzari, Gila, Patric, Rovella, Basic, Sana Fernandes. All.: Sarri

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli (85' Aaron), Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman (69' Thorsby); Malinovskyi (69' Hefti), Gudmundsson (90'+4' Jagiello); Retegui (69' Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, De Winter, Aramu, Biraschi, Puscas, Fini All. Gilardino.

Ammoniti: 38' Cataldi (L), 39' Frendrup (G), 61' Malinovskyi (G), 90'+3' Zaccagni (L), 90'+4' Immobile (L)

SECONDO TEMPO

90'+9' Triplice fischio: finisce ora Lazio - Genoa.

90'+9' Calcio d'angolo per la Lazio: Martinez la toglie dalla testa di Castellanos.

90'+6 Cross da dimenticare di Pellegrini, che si perde completamente fuori.

90'+5' Isaksen alza a campanile una palla che viene poi arpionata da Immobile, ma prima ancora per l'arbitro c'è un fallo di Castellanos. E dunque punizione per il Genoa.

90'+4' Ammonito anche Immobile, sempre per proteste.

90'+4' Cambio Genoa: esce Gudmundsson, entra Jagiello.

90'+3' Pellegrini entra duro su Gudmundsson. Calcio di punizione in favore del Genoa, e intanto viene ammonito anche Zaccagni per proteste.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.

89' La Lazio, completamente sbilanciata, rischia di subire il gol del raddoppio: Ekuban si rende pericoloso, il suo tiro è poco preciso.

85' Cambio Genoa: esce Sabelli per Aaron.

84' Anche Castellanos va a un passo dal gol: il suo colpo di testa su cross di Zaccagni non va in rete per pochissimo.

83' Cross di Lazzari su Vecino, il colpo di testa si perde alto sopra la traversa.

81' Ci prova Vecino dalla lunghissima distanza: nessun problema per Martinez, che fa sua la palla.

79' Fuori Cataldi, dentro Taty Castellanos.

78' Lazzari sbaglia completamente il cross!

77' Isaksen dribbla tutti, va fino in fondo, finisce a terra dopo l'intervento di un avversario, ma la palla non va in out. Riparte il Genoa.

72' Altro cooling break, come accaduto nella prima frazione di gioco.

71' Isaksen a un passo dal gol: Vecino gioca velocemente il pallone per il danese, ma il lancio è lungo e non riesce ad arrivarci.

69' Per il Genoa: esce Strootman ed entra Thorsby. E poi Hefti per Malinovskyi, Ekuban per Retegui.

66' Triplo cambio per Sarri: esce Marusic per Pellegrini, Kamada per Vecino e Isaksen per Anderson.

65' Traversa Lazio con Immobile!

63' Brivido Lazio: Frendrup supera Casale e mette una buona palla al centro dell'area, che però non viene, fortunatamente, spinta in rete da nessuno.

62' Calcio di punizione Lazio. Luis Alberto pronto a occuparsene, scambia con Zaccagni ma poi c'è la deviazione della difesa rossoblù.

61' Marusic atterrato da Malinovskyi, l'arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino giallo ai danni dell'ex Atalanta.

58' Cross di Lazzari con la deviazione di Frendrup: ancora corner per la Lazio, che però non riesce mai a sfruttare i centimetri dei suoi saltatori.

55' Tenta il cross Kamada, la palla sbatte su Vazquez: ancora angolo per la Lazio, che termina con la conclusione sbilenca di Lazzari. Palla a Martinez.

51' Chance Lazio con Luis Alberto: il suo tiro viene deviato da Martinez, ancora corner.

50' Calcio d'angolo Lazio: Luis Alberto la mette sul secondo palo, la difesa del Genoa è brava ad allontanare il pericolo.

49' Cross di Lazzari, Zaccagni conclude direttamente in porta. La palla finisce di poco al lato della porta di Martinez, anche in virtà di una deviazione avversaria.

48' Cross dal fondo di Luis Alberto all'indirizzo di Felipe Anderson: la palla non arriva al brasiliano, anticipa Martinez.

45' Fischio dell'arbitro: inizia il secondo tempo senza alcuna sostituzione.

PRIMO TEMPO

45'+6' Tra i fischi dell'Olimpico e le polemiche dei giocatori, arriva il duplice fischio dell'arbitro. Finisce il primo tempo.

45'+6' Assalto Lazio sul finale del primo tempo, arriva però il fallo di Felipe Anderson su Vasquez. Riparte il Genoa.

45'+4' Dagli sviluppi della punizione, Dragusin prolunga in angolo: corner per la Lazio. Ancora il Mago che calcia direttamente in porta, Martinez c'arriva.

45+4' Brutto fallo di Badelj ai danni di Immobile: calcio di punizione in favore della Lazio, Luis Alberto pronto a incaricarsene.

45'+3' Lazio completamente in attacco: cross di Zaccagni per Marusic al centro dell'area, ma il montenegrino è un pizzico fuori tempo.

45'+1' Kamada, a tu per tu con il portiere, si mangia un gol praticamente fatto: provvidenziale, a onor del vero, la deviazione del difensore della Lazio.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri sei minuti.

43' Azione super confusa della Lazio, che si conclude con l'intervento in scivolata di Bani ai danni di Zaccagni: l'arbitro non dà il rigore e conferma la decisione dopo il check del Var.

41' Pallone di Luis Alberto dalla trequarti per Felipe Anderson, arpionarlo è difficile per il brasiliano: Martinez interviene.

39' Ammonito anche Frendrup, che trattiene vistosamente la maglia a Felipe Anderson.

38' Primo ammonito della partita: cartellino giallo per Cataldi, autore del fallo su Badelj.

34' Buona azione della Lazio, Immobile viene servito ancora bene al centro dell'area. Provvidenziale Dragusin che mette in angolo. Sugli sviluppi del corner, il portiere arriva più in alto di tutti, allontanando il pericolo.

32' Felipe Anderson si guadagna un buon calcio d'angolo: sugli sviluppi del corner, Kamada prova la conclusione che però viene murata dalla retroguardia dei Grifoni.

30' Immobile viene servito in area di rigore, ma non riesce ad arpionare la palla. Poi cade a terra dopo l'intervento di Dragusin e, nonostante i fischi dell'Olimpico, l'arbitro non dà il penalty.

28' Zaccagni-Sabelli è un duello che continua a ripetersi. Il numero 20 della Lazio si lamenta per un intervento irregolare, per l'arbitro non c'è nulla. Tocca a Martinez rimettere in gioco.

25' Cooling break: i giocatori si avvicinano a bordo campo per dissetarsi, Roma regala ancora temperature da piena estate.

24' Zaccagni subisce nuovamente fallo da Sabelli: calcio di punizione per la Lazio, che fa giro palla ma non s'avvicina a Martinez.

23' Zaccagni per Marusic, ma non si chiude il passaggio in profondità. Genoa che continua a mantenere il possesso palla.

22' Questa volta esce bene Martinez coi pugni, anticipato Luis Alberto e allontanando il pericolo.

21' Martinez rischia moltissimo con il rinvio: per un passo la palla non arriva a Felipe Anderson.

17' Si chiude il check, gol convalidato e Genoa in vantaggio.

16' Il Genoa passa in vantaggio con Retegui. Tiro da fuori area di Malinovskyi, la presa imperfetta di Provedel per il seguente tap-in dell'italo-argentino.

12' Palla sull'incrocio dei pali, si salva Provedel! Tiro-cross totalmente inaspettato di Vasquez, che si perde sul legno.

9' Primo calcio d'angolo per la Lazio. L'azione si conclude con il cross di Felipe Anderson, deviato in corner. Fa tutto bene Luis Alberto che cerca l'assist per Immobile, pescando invece il brasiliano.

7' Calcio di punizione guadagnato dalla Lazio con Zaccagni, che subisce fallo ancora da Sabelli.

5' Vasquez duella con Lazzari, alla fine è il numero 29 della Lazio a mettere la palla fuori: il genoano fa ripartire i suoi.

3' Cross di Gudmundsson, arriva Retegui che stacca di testa troppo libero: il colpo è, per fortuna, centrale e arriva agevolmente tra le braccia di Provedel.

1' Il Genoa guadagna il primo calcio d'angolo della partita: Zaccagni interviene in scivolata su Sabelli, facendo scivolare la palla in out.

1' Fischio dell'arbitro, inizia il match.

AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - In campo i giocatori di entrambe le squadre.

AGGIORNAMENTO ORE 20.01 - Entrano in campo solamente i portieri della Lazio, che iniziano il riscaldamento con lo staff biancoceleste.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Genoa. Dopo l'esordio da dimenticare alla prima contro il Lecce, i biancocelesti di Sarri sono chiamati ad archiviare la disfatta e iniziare col piede giusto il cammino davanti ai propri tifosi. I rossoblù, dall'altra parte, sono reduci dalla brutta sconfitta contro la Fiorentina (4-1). A livello di formazione, in casa Lazio non cambia praticamente nulla rispetto agli 11 del Via del Mare: l'unica sostituzione coinvolge Patric-Casale. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio.

