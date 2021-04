RIVIVI DIRETTA - Lazio - Milan 3-0: tris biancoceleste, è un super-Correa!

Serie A TIM 2020-2021 | 33ª giornata

Lazio - Milan 3-0 (2' e 51' Correa, 87' Immobile)

Lunedì 26 aprile 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico di Roma

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (87' Cataldi) , Luis Alberto (88' Akpa Akprp), Lulic (67' Fares); Correa, Immobile (87' Muriqi). A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Patric, Hoedt, Parolo, Pereira. All.: Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (68' Dalot), Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer (68' Tonali), Kessie; Saelemaekers (63' Diaz), Calhanoglu, Rebic; Mandzukic (63' Leao). A disp.: Tatarusanu, Dalot, Romagnoli, Gabbia, Kalulu, Krunic, Tonali, Meité, Castillejo, Hauge. All.: Stefano Pioli.

Arbitro: Daniele Orsato (sez. di Schio); Assistenti: Carbone, Preti; IV uomo: Sacchi; V.A.R.: Mazzoleni; A.V.A.R.: Paganessi.

Ammoniti: 19' Acerbi (L), 57' Milinkovic (L),

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio. Finisce Lazio - Milan!

90'+1' Ci prova anche Akpa Akpro, ma l'ivoriano non trova la porta.

90' Comunicato ora l'extra-time: saranno tre i minuti di recupero.

90' Kessié di testa colpisce la traversa, Romagnoli di tacco: il Milan è ancora vivo.

88' Escono Luis Alberto, Immobile e Leiva, entrano Akpa Akpro, Muriqi e Cataldi.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile cala il tris!

84' Tonali conclude di sinistro, la palla va di poco al lato del palo di Reina.

82' Reina anticipa Theo Hernandez che finisce a terra. Riparte poco dopo lo stesso portiere della Lazio.

81' Calcio d'angolo per il Milan: batte Calhnoglu, allontana la difesa biancoceleste.

79' Pallonetto di Immobile che colpisce il palo. Sulla ribattuta, Andreas Pereira si mangia un gol praticamente fatto.

78' Lazzari per Luis Alberto, ma la conclusione del 'Mago' si perde alta sopra la traversa.

75' Altra sostituzione anche per la Lazio: esce Correa, autore di una doppietta, ed entra Pereira. Standing ovation della panchina.

74' Dagli sviluppi del corner c'è il colpo di testa di Tomori: interviene bene Reina.

73' Nel Milan entra anche Romagnoli per Kjaer.

73' Tiro al volo di Calhanoglu, servito da Rebic. C'è deviazione di un biancoceleste, sarà calcio d'angolo.

70' Correa contro Tonali, ma l'argentino si porta la palla fuori dal campo. Rimessa Milan.

68' Altra sostituzione per Pioli: escono Calabria e Bennacer, entrano Dalot e Tonali.

67' Primo cambio anche per Inzaghi: esce Lulic, entra Fares.

66' Immobile serve Luis Alberto, ma il passaggio dell'attaccante è tutt'altro che preciso. Riparte il Milan.

65' Conclusione di Calabria, ma la palla va di poco al lato del palo. Il rossonero vuole la deviazione, e in effetti l'arbitro dà il calcio d'angolo al Milan.

63' Primi cambi per Pioli: escono Mandzukic e Saelemaeker, entrano Leao e Brahim Diaz.

62' Conclusione di Calhanoglu, ma c'è la deviazione di un biancoceleste. Sarà calcio d'angolo per il Milan.

60' Insiste il Milan: Rebic non arriva per un soffio sulla palla messa in mezzo da Mandzukic.

58' Cross di Mandzukic che scavalca Reina: Lazzari è obbligato a mettere la palla in corner.

57' Ammonito Milinkovic per aver dato fastidio al portiere in occasione della rimessa in gioco.

56' Correa scatenato! Il 'Tucu' va a un passo dalla tripletta: provvidenziale Donnarumma.

55' Traversone di Kessié per Calabria che viene anticipato prima del tiro.

53' Dopo il check. viene confermato il gol della Lazio!

52' Polemiche dei giocatori del Milan per un fallo di Leiva su Calhanoglu nell'azione che ha portato al gol di Correa.

51' GOOOOOOOOOOOOL! Contropiede Lazio! Correa si fa tutto il campo, salta Tomori e scarica la palla in rete sul primo palo.

50' Milan pericoloso: Salemaekers per Kessié in area di rigore, ma Reina esce dai pali e arriva prima sulla palla.

48' Sovrapposizione di Radu, che viene servito di tacco da Correa. Il romeno chiama in causa Lulic, che non arriva sulla palla.

47' Intervento falloso di Theo su Lazzari: sarà calcio di punizione in favore della Lazio.

46' Rebic in profondità per Calhanoglu, provvidenziale la copertura di Lazzari.

45' Si riparte senza alcun cambio in entrambe le formazioni.

SINTESI PRIMO TEMPO

Grandi emozioni all'Olimpico in Lazio - Milan. Dopo venti secondi il Milan va vicino al vantaggio, ma è la Lazio è fare l'1-0 al 2' con Joaquin Correa. I biancocelesti hanno un momento di grande fiducia, poi i rossoneri prendono le misure e si fanno vedere a più riprese dalle parti di Reina. Nel momento peggiore per la squadra di Inzaghi, arriva il gol di Lazzari. L'esterno è in posizione di off-side - seppur millimetrico - e, dopo il check del Var, Orsato annulla la rete. Le due squadre vanno nello spogliatoio, pronti per altri quarantacinque minuti di battaglia.

PRIMO TEMPO

45'+1' Si chiude la prima frazione di gioco.

45'+1' Occasione per il Milan nel minuto di recupero: Saelemaekers per Mandzukic, c'è Reina.

44' Il gol viene annullato per l'off-side di Lazzari.

43' È in corso il check col Var per la posizione dell'esterno della Lazio.

42' GOOOOOOOOOOL! Contropiede fulmineo della Lazio, con Lazzari che mette la palla alle spalle di Donnarumma.

42' Pallone in profondità per Saelemaekers, copre bene Radu.

41' Cross di Theo Hernandez sul secondo palo, ma né Mandzukic né Calabria riescono ad arpionare la palla.

39' Rebic arretra per Theo Hernandez, ma la palla di perde alta sopra la traversa.

37' Errore di Bennacer, che per poco non concede campo aperto a Correa: chiude Tomori.

36' Traversone per Mandzukic, ma l'attaccante si rende protagonista di un contrasto falloso con l'avambraccio su Radu. Sarà calcio di punizione per la Lazio.

35' Saelemaekers cerca la conclusione sul secondo palo, attento Reina.

33' Kessié penetra in area: leggerissimo contatto di Leiva, ma non da rigore. Riparte la Lazio da Reina.

32' Palla in profondità di Milinkovic per Immobile, coperto da Kjaer. L'azione viene fermata per posizione di off-side del bomber.

30' Clamorosa occasione per il Milan con Calhanoglu, servito da Saelemaekers. Il turco si attarda alla conclusione, Reina fa sua la palla.

29' Il Milan si rende pericoloso con il tiro a giro di Rebic, che però non impensierisce Reina.

28' Contropiede Lazio: Milinkovic serve Lazzari alle spalle di Kessié, ma la palla arriva direttamente a Donnarumma.

25' Contatto tra Leiva ed Hernandez, con il rossonero che rimane a terra. Calhanoglu protesta all'indirizzo di Orsato, ma l'arbitro non sanziona l'intervento.

24' Kjaer serve Mandzukic in profondità, ma la palla arriva direttamente tra i guantoni di Reina.

23' Cross di Milinkovic per Correa che calcia di destro ma non trova la porta.

22' Ancora corner per il Milan: Tomori svetta, ma Marusic subisce fallo. Orsato fa ripartire la Lazio da punizione.

21' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, l'arbitro ferma l'azione per un presunto tocco di mano di Mandzukic. Riparte la Lazio da calcio di punizione.

20' Calhanoglu calcia, il tiro viene deviato in corner.

19' Acerbi interviene in ritardo su Theo Hernandez. Il difensore rimedia l'ammonizione: era diffidato, salterà il Genoa.

17' Giocata centrale di Milinkovic su Luis Alberto, ma la palla è troppo lunga e lo spagnolo non ci arriva.

16' Kjaer interviene fallosamente su Correa. L'arbitro concede il calcio di punizione alla Lazio.

15' Bennacer crossa in area per Mandzukic che fa sponda: interviene Milinkovic che fa ripartire i suoi.

13' Luis Alberto per Immobile, che penetra in area di rigore. L'attaccante viene fermato da Kjaer, rimessa laterale per la Lazio.

11' Cross di Lulic per Milinkovic-Savic. Sulla ribattuta c'è Correa che prova a concludere di mezza rovesciata, senza impensierire Donnarumma.

10' Correa sfida Kessié a metà campo e recupera una bella palla. L'argentino serve Immobile, che cerca il passaggio centrale in area di rigore, ma non trova compagni. Riparte il Milan.

7' La Lazio continua a rendersi pericolosa dalle parti di Donnarumma: Luis Alberto protesta con l'arbitro con un fallo di mano.

6' Uno-due tra Correa e Milinkovic al limite dell'area di rigore. Il 'Sergente' conclude: la palla si perde alta sopra la traversa.

5' Correa finisce a terra in area di rigore dopo un contatto con Tomori. L'arbitro fa proseguire l'azione.

4' Dagli sviluppi del calcio di punizione, Immobile conclude in porta. Provvidenziale la parata di Donnarumma!

3' Duello sulla fascia tra Lazzari e Kessié, con l'esterno biancoceleste che finisce a terra. Calcio di punizione per la Lazio.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Correa! Imbeccato da Immobile, il 'Tucu' supera Donnarumma e mette la palla in rete.

1' Primo squillo per il Milan: Calhanoglu tenta di sorprendere Reina sul primo palo. Sarà calcio d'angolo per il Milan.

1' Arriva il fischio d'inizio di Orsato, inizia il match!

AGGIORNAMENTO ORE 20.35 - Puntuali poi le parole di Igli Tare: "Stasera è come una finale. E sul prossimo mercato..." (QUI le dichiarazioni complete).

AGGIORNAMENTO ORE 19.55 - A poco meno di un'ora dal fischio d'inizio del match, sono arrivate le parole di Ciro Immobile ai microfoni di Lazio Style Channel: "Per noi è l'ultima chance per la Champions" (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Milan, valido per la 33esima giornata di Serie A. Per la squadra di Inzaghi, tornato ad allenare dopo essere risultato negativo al Covid-19, si tratta dell'ultima chance per poter centrale la qualificazione in Champions League. L'ultima sconfitta contro il Napoli, infatti, ha complicato le cose per i biancocelesti, che venivano da un ottimo filotto di vittorie. Anche i rossoneri, guidati da Pioli, hanno ottenuto zero punti nell'ultima gara, quella col Sassuolo. Sei punti dividono le due compagini in classifica, anche se la Lazio deve recuperare la sfida contro il Torino. Fischio d'inizio alle 20.45: all'Olimpico tutto è pronto per il match!

