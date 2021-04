Dall'Inghilterra: "La Uefa ha aperto un'inchiesta su Ibrahimovic"

Zlatan Ibrahimovic ha appena rinnovato il contratto per un anno con il Milan, ma il suo non è un periodo particolarmente fortunato. Un affaticamento muscolare l'ha costretto al forfait in Lazio - Milan e in più dall'Inghilterra arriva una notizia che, se confermata, sarebbe pesante. Secondo la BBC e il Daily Record, la Uefa avrebbe aperto un procedimento nei confronti dell'attaccante a causa di presunte violazioni del codice etico sulle scommesse. In particolare sarebbe stato nominato un ispettore incaricato di esaminare la situazione legata allo svedese e ad un presunto interesse finanziario in una società di scommesse. In Svezia nei giorni scorsi sono state diffuse notizie secondo le quali Ibrahimovic sarebbe coproprietario del marchio di scommesse sportive Bethard.it, con sede a Malta.

