Lazio, anticipi e posticipi di Serie A: ecco quando si gioca il derby

Ora è ufficiale: la Lazio giocherà il recupero della 25^ giornata di Serie A con il Torino martedì 18 maggio 2021 alle ore 20:30. Dopo mesi di incertezza passati a capire se venisse assegnata la vittoria a tavolino o meno, è stata presa una decisione ufficiale. A comunicare la notizia è stata la società biancoceleste che ha riportato la nota ufficiale della Lega: "In ottemperanza alla decisione della Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale depositata il 30 marzo 2021 e vista la delibera assunta dal Consiglio di lega il 24 aprile 2021, si comunica che la gara di Campionato di Serie A TIM Lazio-Torino, valevole per la 6ª giornata di ritorno e programmata per martedì 2 marzo 2021, sarà recuperata il giorno martedì 18 maggio 2021 alle ore 20:30”.

ANTICIPI E POSTICIPI - La società capitolina ha poi pubblicato le date e gli orari dei prossimi impegni in campionato fino al 37° turno: la trasferta di Firenze sarà sabato 8 maggio alle 20:45, poi la Lazio ospiterà il Parma all'Olimpico il 12 maggio alle 20:45 e il derby fuori casa con la Roma è stato anticipato al 15 maggio sempre alle 20:45 (prima della ricalendarizzazione di Lazio - Torino si sarebbe dovuto giocare il 16).

IL CALENDARIO - Con la conferma e la modifica delle date, il calendario della Lazio diventa questo:

35^ giornata | Fiorentina - Lazio 8 maggio 2021 ore 20:45

36^ giornata | Lazio - Parma 12 maggio 2021 ore 20:45

37^ giornata | Roma - Lazio 15 maggio 2021 ore 20:45

Recupero 25^ giornata | Lazio - Torino 18 maggio 2021 ore 20:45