RIVIVI DIRETTA - Lazio - Monza 5-1, pokerissimo ai brianzoli: doppio Pedro e tanti gol

Serie A Enilive | 24ª giornata

Domenica 9 febbraio 2025, ore 15:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - MONZA 5-1: 31' Marusic (L), 57' - 78' Pedro (L), 63' Castellanos (L), 85' Sensi (M), 88' Dele-Bashiru (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (65' Lazzari); Guendouzi, Rovella; Isaksen (65' Dele-Bashiru), Dia (35' Pedro), Zaccagni (76' Tchaouna) ; Castellanos (76' Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Basic,Ibrahimovic. All.: Baroni.

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski (60' Sensi), Bianco (79' Zeroli) , Martins (32' Kyriakopoulos); Ciurria (60' Castrovilli), Mota (79' Vignato); Ganvoula. A disp.: Vailati, Mazza, Brorsson, Forson, Petagna, Carboni, Colombo. All.: Bocchetti.

Arbitro: Aureliano; Assistenti: Tolfo - Di Giacinto; IV Ufficiale: Scatena; VAR: Pezzuto; AVAR: Serra

Ammoniti: //

SECONDO TEMPO

90'+3' Fischia l'arbitro: termina il secondo tempo.

90' Comunicato ora l'extra-time: sono 3' di recupero.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Dele-Bashiru, servito da Rovella, va in rete. Non può nulla Pizzignacco.

85' Gol del Monza! Sensi dal discheto non sbaglia e spiazza Provedel.

85' Check concluso, l'arbitro assegna il penalty in favore dei brianzoli.

84' L'arbitro viene richiamato dal Var e va al monitor per controllare l'azione che va visto lo scontro in area della Lazio tra Lazzari e Ganvoula.

79' Cambio per Bocchetti: fuori Bianco e Mota, dentro Zeroli e Vignato.

78' GOOOOOOOOOOOOOL! Si mette subito in mostra Noslin che fa l'assist per il gol di Pedro.

76' Sostituzione Lazio: fuori Zaccagni e Castellanos, dentro Tchaouna e Noslin.

75' Punizione da posizione interessante per il Monza, Kyriakopoulos alla battuta. Calcia direttamente in porta, ma il tiro è troppo alto.

73' Perde l'attimo Zaccagni, prova a rimediare servendo Lazzari ma i due non s'intendono e regalano la ripartenza al Monza.

70' Super occasione per la Lazio! Dele-Bashiru sfugge a Izzo e tutto solo davanti a Pizzignacco non inquadra la porta.

66' Lazzari non s'intende con Castellanos, ne aprofitta il Monza per ripartire.

65' Duplice sostituzione in casa Lazio: fuori Isaksen e Tavares, dentro Dele-Bashiru e Lazzari.

63' GOOOOOOOOOOOOOOL! Perfetto l'assist di Zaccagni per Castellanos che, finalmente, riesce a insaccarla in rete.

60' Duplice cambio per il Monza: fuori Ciurria e Urbanski, dentro Castrovilli e Sensi.

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Tocco di Castellanos in profondità, Pedro s'inserisce e spiazza Pizzignacco firmando il raddoppio della Lazio.

54' Tentativo di Marusic, ma il montenegrino la colpisce male. Pizzignacco in due tempi.

53' Fallo in attacco di Isaksen su Palacios, c'è punizione per il Monza.

51' Pedro per Isaksen, ma il danese non centra la porta.

49' Ci prova Pedro dopo pochi minuti, ma Pizzignacco dice 'no'.

47' Subito un'occasione per la Lazio: cross di Tavares, si fa vedere Isaksen ma viene anticipato dal difensore del Monza. Il danese recupera palla e serve Castellanos in area, ma l'argentino non riesce a coordinarsi e spreca ancora.

46' Nessun cambio per i due allenatori che alla ripresa confermano lo stesso 11 del primo tempo.

46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45'+1' Tentativo di Pedro, servito da Isaksen. Ma lo spagnolo non centra la porta.

45' Comunicato ora il recupero: sarà di 1'.

42' Buona iniziativa di Zaccagni che in velocità supera la difesa del Monza, va al tiro ma si scontra nuovamente con Pizzignacco che gli nega la gioia del gol.

40' Ammonito Bocchetti per aver superato la linea della zona tecnica.

39' Cross a vuoto di Isaksen che non pesca nessuno dei compagni in area avversaria.

36' Zaccagni atterrato da Palacios, l'arbitro interviene ma senza estrarre il cartellino giallo.

35' Primo cambio per Baroni: fuori Dia, dentro Pedro.

32' Sostituzione per il Monza: fuori Martins, dentro Kyriakopoulos.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Azione prolungata della Lazio in zona offensiva: cross di Isaksen, Castellanos sul secondo palo la mette per Marusic che di testa la infila alle spalle di Pizzignacco.

26' Altra chance per la squadra di Baroni. Buon cross di Tavares, Castellanos la spizza ma non centra la porta.

24' Pizzignacco risponde a Zaccagni, ma non trattiene la sfera e sulla ribattuta non c'è nessuno pronto a infilarla in porta.

19' Doppia chance per i biancocelesti: prima con Dia che tenta un dribbling di troppo e la perde, la palla resta lì e, a tutta velocità, arriva Castellanos ma il tiro viene deviato e la palla finisce di molto sopra la traversa.

17' Un'altra occasione per la Lazio sciupata da Castellanos.

16' Castellanos per Isaksen che crossa per Zaccagni, il capitano ci mette la testa ma la conclusione si spegne sul fondo.

15' Possesso palla per la Lazio, tutta nella metà campo del Monza in cerca di spazi per poter arrivare in porta.

14' Marusic subisce fallo da Mota, l'arbitro interviene assegnando la punizione ma non estrae alcun cartellino.

13' Guendouzi per Tavares che mette una buona palla per Romagnoli, il difensore va al tiro ma sbatte contro la difesa del Monza.

10' Rovella per Castellanos che dalla distanza prova la conclusione, ma Pizzignacco ci mette i guanti. La Lazio conquista un angolo.

9' Ci riprova Tavares, lanciato da Zaccagni, ma il tiro viene murato da Izzo che non permette alla palla di filtrare in area.

6' Spunto di Tavares che dalla sinistra crossa direttamente in porta, c'è la parata di Pizzignacco che però non trattiene la sfera. Sulla ribattuta non c'è nessuno dei biancocelesti pronto a approfittarne.

4' Il Monza fallisce su punizione, la Lazio ne approfitta e dà avvio alla ripartenza con Isaksen che tenta la conclusione ma non centra la porta. Il cross finisce al lato oltre la porta.

3' Calcio di punizione da posizione interessante per il Monza, conquistato da Mota dopo aver subito fallo da Dia.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Monza, match valido per il 2a° turno di Serie A. Appuntamento alle 15:00 per il fischio d'inizio del match.