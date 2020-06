RIVIVI LA DIRETTA - Coppa Italia, Napoli - Inter 1-1: gli uomini di Gattuso volano in finale

Napoli - Inter

Coppa Italia - Semifinale di ritorno

Stadio San Paolo - sabato 13 giugno, ore 21:00

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 20 Zielinski, 4 Demme, 12 Elmas; 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne. A disp: 1 Meret, 27 Karnezis, 5 Allan, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 9 Llorente, 11 Lozano, 13 Luperto, 31 Ghoulam, 34 Younes, 99 Milik. All: Gennaro Gattuso.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 23 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disp: 27 Padelli, 46 Berni, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 34 Biraghi. All: Antonio Conte.

ARBITRO: Rocchi.

ASSISTENTI: Del Giovane, Cecconi.

QUARTO UOMO: Mariani.

VAR E ASSISTENTE VAR: Valeri, Giallatini

FINE SECONDO TEMPO

90' + 5 - Finisce qui la semifinale di Coppa Italia! Il Napoli riesce a conquistare la finale. Un pareggio dolce per i partenopei, che grazie al risultato dell'andata riescono ad eliminare l'Inter dalla competizione

90' + 2 - Prova a spingere l'Inter in questi minuti finali, il Napoli si arrocca in difesa per non subire gol

90' - Sono 5 i minuti di recupero concessi da Rocchi

86' - Anche Conte effettua i 5 cambi: dentro Ranocchi e Sensi, fuori de Vrij ed Eriksen

84' - Termina i 5 cambi il Napoli: dentro Younes e Allan, fuori Insigne e Zielinski

83' - Ora è forcing finale Inter. Cross dentro, stacca Lukaku di testa: il pallone termina alto

81' - Grande occasione per l'Inter! Parata incredibile di Ospina sulla gran botta di Eriksen, prova Moses a battere in rete sul tap-in vincente: palla alta

79' - Ammonito Ospina: perdita di tempo da parte dell'estremo difensore del Napoli, Rocchi estrae il giallo

77' - Ancora Inter! Gran botta di Eriksen su punizione, Handanovic ci arriva e respinge la sfera

75' - Sanchez subito vicino al gol! Si destreggia in area l'attaccante, che poi fa partire un potente destro: palla fuori di poco

74' - Cambia anche Gattuso: fuori Mertens, autore del gol, dentro Milik

71' - Triplo cambio per Antonio Conte: dentro Sanchez, Biraghi e Moses, fuori Lautaro, Candreva e Young

65' - Primi due cambi in casa Napoli: escono Politano ed Elmas, entrano Callejon e Ruiz

63' - Ancora Insigne a spaventare l'Inter. L'attaccante si invola sull'out di sinistra, poi si accentra e scarica un tiro rasoterra: blocca Handanovic

57' - Prova Eriksen con una botta da fuori, facile la presa per Ospina

53' - Occasione Napoli! Insigne riesce a girarsi in area di rigore, il pallone sfiora il palo alla destra di Handanovic

51' - Le due squadre si affrontano a viso aperto per cercare di trovare il vantaggio

45' - Inizia il secondo tempo di Napoli - Inter

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' + 1 - Termina in pareggio il primo tempo

45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro

42' - Piccolo problema fisico per Rocchi. L'arbitro è costretto a recarsi a bordo campo per utilizzare il ghiaccio spray

41' - PAREGGIO DEL NAPOLI! Insigne si invola in contropiede sulla sinistra, mette dentro la sfera per Mertens: il belga deve solo appoggiare in rete

40' - Ancora vicinissima al gol l'Inter! Lukaku lavora bene il pallone, lancia Candreva in area che calcia di potenza: Ospina riesce a deviare il tiro

37' - Altro giallo in casa Inter. De Vrij stende Mertens a metà campo, Rocchi lo ammonisce

33' - Rischia il rosso Young. Già ammonito, il giocatore nerazzurro stende in malo modo il Politano. Rocchi non estrae il secondo giallo

31' - Ancora Lukaku! Cross dentro, il belga svetta di testa e impegna Ospina, che riesce in qualche modo a respingere

27' - Pericolosa l'Inter. Buona azione combinata, Lukaku prova a mettere dentro colpendo di testa: sfera di poco al lato

22' - Occasione Napoli! Retropassaggio velenoso di Bastoni, Handanovic rinvia su Politano e il pallone finisce in area: Mertens scivola e manca il tap-in vincente

19' - Prova a rispondere ora il Napoli, guadagnando una posizione dal limite. Mertens calcia sulla barriera, tenta di nuovo sulla ribattuta ma il tiro finisce fuori

15' - Ancora squillo dell'Inter: ci prova Candreva da fuori area, ma il pallone finisce alto

11' - Il primo ammonito del match è nerazzurro: giallo per Young, che stende Politano

9' - Ora è l'Inter a gestire il pallone, il Napoli si difende e prova a ripartire

2' PASSA SUBITO IN VANTAGGIO L'INTER! Eriksen calcia dalla bandierina: la traiettoria sorprende il portiere, complice una leggera deviazione di Di Lorenzo, e la sfera finisce in rete

1' - Comincia ora la semifinale di Coppa Italia: è il Napoli a battere il calcio d'inizio

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - Come nella partita di ieri, anche al San Paolo cala il minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus. Applauso scrosciante da parte di tutti i presenti nell’impianto

Amici e amiche de lalaziosiamonoi.it, benvenuti da Leonardo Giovannetti alla diretta scritta di Napoli - Inter. Dopo Juventus - Milan, che si è conclusa ieri con il passaggio in finale dei bianconeri, stasera arriverà l’altro verdetto. Gli uomini di Gattuso scenderanno in campo forti del risultato acquisito nella gara di andata, 1 a 0 in casa dei nerazzurri. Il fischio di inizio è previsto alle ore 21:00