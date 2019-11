RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Cluj, Inzaghi: "Il Celtic può vincere anche in Romania"

La Lazio batte il Cluj e tiene aperto il discorso qualificazione almeno fino all'ultima giornata. Ai biancocelesti basta la rete di Correa per battere la formazione romena all'Olimpico. Segui qui la diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it della conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi.



Quanto ci credete ancora?



Normale che abbiamo più possibilità rispetto a ieri. Il Celtic ha vinto all'Olimpico e può vincere anche in Romania, noi possiamo farlo in Francia. Tutto può accadere nel calcio. Vedremo cosa succederà, noi giocheremo la nostra gara a Rennes.

Un commento sulla prestazione di Adekanye?



Ha fatto un'ottima gara, aveva giocato 10 minuti in Romania già. Si è dato da fare e mi è piaciuto. L'ho sostituito perchè non gioca da tanto e non ha i 90 minuti nelle gambe, ma per quello che ha fatto meritava di rimanere in campo.



Gli infortunati?



Patric ha avuto un problema al polpaccio, non era al meglio negli spogliatoi, sarà da valutare. Berisha ha lavorato nel migliore dei modi negli ultimi tre allenamenti, poi stamattina ha detto che non si sentiva pronto e sicuro. Ha risentito un fastidio e quindi ho deciso di non portarlo stasera.



