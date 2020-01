RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Napoli 1-0: Immobile firma la decima vittoria biancoceleste

Lazio - Napoli

Serie A 2019-2020, 19ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - sabato 11 gennaio, ore 18:00

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Jony, Cataldi, Berisha, André Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Marusic, Vavro

SQUALIFICATI: Parolo

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Lulic, Radu

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp.: Karnezis, Daniele, Luperto, Tonelli, Elmas, Gaetano, Lozano, Llorente. All.: Gennaro Gattuso.

INDISPONIBILI: Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Malcuit, Meret, Mertens, Younes

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Elmas, Mario Rui

ARBITRO: Orsato (sez. di Schio)

ASSISTENTI: Tegoni e Galetto

IV UOMO: Giua

VAR: Pairetto

AVAR: Schenone

FINE SECONDO TEMPO

90'+3' - È FINITAAAAAAAAA!! VINCE ANCORA LA LAZIO, IMMOBILE FIRMA LA DECIMA VITTORIA CONSECUTIVA PER INZAGHI!

90'+1' - L'ultima sostituizione della gara è Elmas, finisce la gara di Insigne.

90'+1' - Insigne da fuori, una sassata che trova prontissimo Strakosha. Milinkovic evita anche la ribatutta di un avversario.

90' - L'ultima carta di Inzaghi è Jony, fuori Luis Alberto. Tre minuti di recupero.

89' - Ripartenza pericolosa della Lazio orchestrata benissimo da Luis Alberto che si fa tutto il campo, riesce anche a servire Immobile. L'attaccante rimane piantato e non scarta il regalo dello spagnolo.

88' - Secondo cambio per Gattuso: dentro Elmas, finisce la gara di Callejon.

87' - Gran destro di Immobile dopo un'imbucata di Lazzari: il suo destro a incrociare trova pronto Ospina in ribattuta coi pugni.

85' - Grande lavoro di Immobile da solo contro tutta la difesa del Napoli conquista un calcio di punizione: ammonito Mario Rui.

84' - Gattuso corre ai ripari: dentro Llorente, fuori Allan.

82' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELLA LAZIOOOOOOO! IMMOBILEEEEE! Incredibile errore di Ospina che tiene palla in area e se la fa scippare da Immobile: conclusione immediata e Di Lorenzo, disperatamente, finisce per calciare il pallone in rete.

79' - Altro cambio per Inzaghi: Berisha rileva uno stanchissimo Lucas Leiva.

75' - Lazio in confusione non riesce più ad uscire con una certa continuità: gran parata di Strakosha su un tiro di Insigne (centrale).

72' - Il Napoli sta facendo la partita in questo secondo tempo. La Lazio invece prova a puntare sulle ripartenze: Lazzari il più ispirato in questo senso, ma non trova l'appoggio di alcun compagno ma ottiene un corner.

68' - Poco dopo aver scampato lo svantaggio, Lucas Leiva orchestra (male) il contropiede: palla scarica a Luis Alberto che rientra sul destro e cerca il palo più lontano. Bravo Di Lorenzo a opporsi.

67' - Il palo di Zielinski! Lazio rilassata ad aspettare molto bassa il Napoli: Zielinski in area nasconde la palla poi cerca il secondo palo. A Strakosha battuto, palla che finisce sul palo.

65' - Cross di Luis Alberto alla ricerca di Milinkovic che ormai gioca quasi da prima punta. Palla alta però e movimento in controtempo del serbo.

63' - Cambia Simone Inzaghi: dentro Danilo Cataldi, lascia il campo Caicedo. Milinkovic si alza e va ad affiancare Immobile davanti.

60' - Cross al centro di Lulic per Caicedo, che salta ma sfiora soltanto la sfera, togliendola di fatto dalla disponibilità di Milinkovic pronto alle spalle.

58' - La Lazio riorganizza le idee e torna a macinare gioco. Di nuovo padrona del gioco la squadra di Inzaghi, da destra a sinistra i biancocelesti tornano a viaggiare bene.

57' - Brutto fallo di Allan dopo una grandissima azione di Lazzari: l'esterno lo salta secco, il brasiliano in ritardo lo stende sulla corsia destra. Poteva starci l'ammonizione.

53' - Immobile avanza palla al piede sulla corsia sinistra, Manolas lo spinge da dietro e Orsato fischia il fallo. Sulla successiva punizione calciata da Luis Alberto, Immobile svetta sul secondo palo ma trova la testa di Mario Rui.

52' - Arriva la risposta della Lazio con un buon break di Luis Alberto e Immobile: l'attaccante scarica sullo spagnolo che calciando trova il piede di Caicedo nel cuore dell'area. Deviazione e corner.

50' - Confusione in area laziale, col Napoli che riesce ad andare più volte al tiro. Lazio poco lucida in quest'avvio, ma gli azzurri non riescono ad approfittarne.

48' - Luis Alberto va in progressione, poi col tacco lascia ad Immobile. Fabian lo atterra con una spallata regolare e recupera il pallone.

47' - Napoli subito in pressione al via, Lazio bloccata nella propria trequarti con evidenti difficoltà in uscita.

46' - Squadre nuovamente in campo per la ripresa col Napoli a manovrare il primo pallone.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+2' - Intervallo all'Olimpico: Lazio-Napoli 0-0.

45' - Due minuti di recupero prima dell'intervallo con Milinkovic ancora protagonista in area avversaria: il centrocampista stavolta la controlla addirittura col petto prima di essere anticipato da Manolas in corner.

43' - Doppia occasione per Milinkovic: prima ci prova da fuori con una rasoiata sul quale si distende in presa Ospina, poi approfitta di un campanile alzato in area da Mario Rui. Il serbo la schiaccia troppo e il pallone, dopo aver scavalcato il portiere, viene allontanato all'altezza della linea.

41' - In confusione Lulic, ingenuo a beccarsi anche un'ammonizione per proteste e dopo aver fatto fallo su Callejon in un a posizione tutt'altro che pericolosa.

40' - Tiro pessimo al volo di Lulic in area avversaria, dopo la respinta della difesa del Napoli sul calcio di punizione battuto da Luis Alberto, che rischia di innescare il contropiede di Insigne.

38' - Corpo a corpo a metà campo tra Manolas e Immobile, con l'ex Roma che prende il giallo per aver strattonato il diretto avversario.

36' - Partita che stenta a decollare in modo definitivo: alla Lazio manca il guizzo negli ultimi venti metri, complice anche un Napoli che si difende con ordine.

33' - Bella azione di Allan. La Lazio esce con fatica dopo un corner avversario e finisce per regalare palla agli azzurri: buono il break del brasiliano a cui manca solo la misura della conclusione.

31' - Milinkovic! La risposta della Lazio: colpo di testa del serbo sugli sviluppi di un corner battuto bene da Luis Alberto. Palla alta di poco.

28' - Ancora pericoloso Insigne sul conseguente calcio da fermo: parabola a cercare il secondo palo che trova la manona di Strakosha a deviare in corner in allungo.

27' - Il primo giallo della gara è per Manuel Lazzari, reo di aver trattenuto Insigne lanciato sull'out di sinistra.

25' - Fabian Ruiz rischia tantissimo in area sulla pressione di Caicedo: prima si fa scippare palla, poi è bravo a murare la concluone.

24' - Squadre molto corte in campo e così entrambe fanno fatica a trovare spazi. Partita ancora bloccata, ma in campo la più ispirata è la Lazio.

21' - Contrasto duro a metà campo tra Allan e Acerbi, ad avere la peggio è il difensore laziale ma il calcio di punizione è per il Napoli. Che negli ultimi minuti sta provando a prendere in mano il gioco dopo aver concesso campo e libera gestione agli avversari.

18' - Altra uscita provvidenziale di Ospina: con i pugni libera l'area, ma il possesso è ancora della Lazio, sempre brava a mantenere la pressione con gli esterni molto alta.

17' - Ancora Immobile a impensierire il blocco difensivo del Napoli, ma l'attaccante è ancora imprecisa. Attento Manolas a stopparne la ripartenza dopo un buon corridoio centrale aperto da Luis Alberto.

15' - Esce bene la Lazio con un disimpegno condotto da Immobile e Luis Alberto. Azione avvolgente che termina però con Leiva e Lazzari che non si intendono e l'imbucata del brasiliano termina fuori.

12' - Duro scontro in area tra Ospina e Milinkovic, col portiere del Napoli in uscita alta coi pugni a trovare il corpo del giocatore serbo. Gioco fermo da un minuto.

11' - Bella trama della Lazio e prima chance per Immobile: Caicedo lavora bene di fisico e riesce a trovare il napoletano ben smarcato in area. Ciro sbaglia però il primo controllo e si fa murare il tiro da Mario Rui.

10' - Gara bloccata, poche emozioni: è di Allan il primo tiro del match dopo un buon break al centro del campo. Conclusione fuori misura che finisce ampiamente alta.

6' - È la Lazio che fa la partita: baricentro alto e giropalla scorrevole per aprire le maglie del Napoli (oggi in verde camouflage). Il primo calcio d'angolo della gara è proprio della squadra di Gattuso però, con Acerbi che mette ordine rifugiandosi in corner.

3' - Apertura per Callejon, che controlla e premia la sovrapposizione di Hysaj, sbagliando però la misura del passaggio. Attiva anche la Lazio in fase offensiva, con Milinkovic a fare spesso da pivot in mezzo ai due centrali del Napoli per favorire la sponda alle due punte.

1' - La Lazio fa girare il primo pallone della gara, attaccando da sinistra verso destra. Subito un fallo ravvisato dall'arbitro con una spallata di Caicedo ai danni di Manolas.

PRIMO TEMPO - Maglia celebrativa per la Lazio: casacca celeste con banda orizzontale nera all'altezza del petto, stesso colore per i numeri alle spalle dei giocatori, pantaloncini bianchi. Cambia per l'occasione anche il logo: con il numero 120 d'orato a campeggiare poco sotto l'aquila.

17.55 - "120 anni d’amor. 1900 - 2020: Lazio patria nostra", recita così la coreografia della Nord con migliaia di cartoncini bianco e celesti. Lo speaker dello Stadio Olimpico nomina uno ad uno tutti i personaggi che hanno fatto la storia della club laziale. Un'atmosfera speciale ed emozionante ad accogliere l'ingresso delle squadre in campo.

17.50 - Squadre che hanno fatto rientro nel tunnel per gli ultimi preparativi prima del fischio di inizio: Olimpico dalle 45mila presenze con la Curva Nord pronta a sfoggiare la coreografia in onore dei 120 anni biancocelesti.

17.45 - Sarà la partita numero 133 in Serie A tra Lazio e Napoli. Napoli in vantaggio nel bilancio per 50 vittorie a 38, mentre 44 sono i pareggi. Sono 66 i precedenti disputati all’Olimpico da Lazio e Napoli: 27 vittorie per i biancocelesti, 21 i pareggi e 17 successi degli azzurri.

17.40 - Un solo cambio per il Napoli rispetto all'undici visto lunedì scorso contro l'Inter. Tante assenze per Gennaro Gattuso. Out Mertens, Koulibaly, Ghoulam, Maksimovic, Younes, Meret, oltre al neo-acquisto Demme non ancora disponibile. Sono note le scelte di formazione fatte dall'allenatore calabrese, che non regala sorpresa: tra i pali va Ospina mentre in difesa riconferma per Di Lorenzo in coppia con Manolas ed Hysaj e Mario Rui ai lati. In mediana scelte obbligate con Allan, Fabian e Zielinski ed in attacco solito tridente.

Buonasera cari amici de Lalaziosiamonoi.it, Francesco Tringali vi dà il benvenuto alla diretta testuale di Lazio-Napoli, match valevole per la diciannovesima ed ultima giornata d'andata di Serie A. Formazioni ufficiali in casa Lazio: Luiz Felipe vince il ballottaggio con Patric. Centrocampo con Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic. Davanti Caicedo con Immobile. Out Correa, che non va neanche in panchina dopo i problemi fisici degli ultimi giorni.