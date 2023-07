Lazio, la squadra si rifà il look. Il merito è di Wandy, l'hair stylist dei calciatori - FOTO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio prosegue il lavoro ad Auronzo. Nello staff, preparatori, fisioterapisti, match analyst e tanti altri. Ma c'è anche chi, per professione, cura l'immagine dei giocatori. Anche perché, ormai, “per un giocatore di calcio curare l'immagine è quanto curare il piede". L'artefice di svariati cambi look ma anche di capelli sempre curati alla perfezione è Wandy, barbiere e proprietario di uno stilosissimo salone in zona Vaticano, a Roma. "Questo è il terzo anno che vengo qui ad Auronzo, ma sono dieci anni che lavoro con la Lazio. Da Cavanda a Milinkovic, passando per Keita... sono parecchi anni anni ormai". Inizia così la chiacchierata con lui direttamente allo Zandegiacomo, a qualche secondo dall'inizio della sessione d'allenamento.

Tanti anni vissuti a stretto contatto con i calciatori della Lazio, tra tagli riusciti e quelli più "chiacchierati": "Il taglio più particolare è sicuramente quello di Ricardo Kishna che entrò in un derby o in una partita comunque importante con due ciuffi in testa. Questo è quello che mi ricordo meglio, altrimenti quando viene da me il giocatore cerco di fargli tirar fuori il meglio di sé con il proprio stile. E in campo si nota". La tecnica, il fisico, ma anche il look. Per alcuni l'immagine è una vera ossessione, altri sono meno attenti: "Ho giocatori che vengono due-tre volte a settimana, come ho giocatori che dello stile esterno poco interessa, quindi si fanno ogni volta ogni due settimane".

Di Kishna il taglio più particolare. Ma c'è chi s'impegna per essere sempre impeccabile. E chi altro potrebbe essere se non il simbolo della Lazio, Ciro Immobile? "Chi ci tiene di più? La bandiera, Ciro Immobile. Lui ha il suo parrucchiere personale, è quello un po' più particolare, chiede sempre lo stesso stile. Io non l'ho mai fatto, ha il suo barbiere personale con cui siamo anche amici", spiega Wandy. La preparazione di un vero professionista, in grado di trattare qualsiasi tipo di capello, a partire da quelli afro. E poi tutto il resto, letteralmente. È qui ciò che lo differenzia da tanti altri colleghi. "Il giocatore sa che, una volta che trova il proprio aspetto fisico, dà il 100% anche in campo. Se riesco a trovare il dettaglio per offrire quella sicurezza al giocatore, lui darà il 100%, sa che quando gli devono scattare la foto esce perfetto". Rendere tutto questo realtà è la sua missione.

Con tanti calciatori, inevitabilmente, s'è creato un rapporto d'amicizia, più che di lavoro: "Cene e feste insieme, aperitivi insieme, con alcuni c'è un rapporto più d'amicizia e fratellanza che di lavoro. Con Keita, dopo averlo conosciuto qui alla Lazio, l'ho accompagnato fino a Monaco, all'Inter, alla Sampdoria, al Cagliari. Ora con la Russia è un po' più difficile (ride, ndr)". L'intenzione, ora, è avere un proprio spazio all'interno di Formello, nel quartier generale della Lazio e nel suo cuore pulsante: "Saremmo molto felici di poter entrare direttamente a Formello, preferirei avere una richiesta direttamente dalla società e non dal singolo giocatore, in questo modo entrerei direttamente all'interno della Lazio". Nelle abitazioni dei calciatori, in studio o - chissà - direttamente nel centro sportivo: Wandy fa della voglia di far sentire tutti "come a casa" una sorta di credo. Un obiettivo che diventa realtà. Taglio dopo taglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

TORNA ALLA HOMEPAGE