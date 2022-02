Lazio, Tare: "Porto come il Milan. Vogliamo giocarci la qualificazione a Roma"

A meno di un'ora dal fischio d'inizio di Porto - Lazio, il direttore sportivo biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Anderson ha giocato due partite da centravanti prima della sosta, le ha fatte sorprendentemente molto bene. Quando abbiamo analizzato la possibilità di portare un’alternativa in più in attacco - poteva essere un giocatore in più in fase offensiva - abbiamo considerato la possibilità di prendere un profilo che potesse giocare anche da falso nove. Questo è un giocatore come Cabral, allo Sporting giocava sia sulle fasce che anche da seconda punta, falso nove. È una questione di scelta. Capisco ci siano tante perplessità, si pensa che Immobile sia rimasto solo. In verità abbiamo fatto una scelta di mandare a giocare Muriqi, servivano altre caratteristiche per il gioco della squadra e così abbiamo fatto".

PERCORSO EUROPEO - "Abbiamo parlato insieme durante tutto il percorso d’Europa League, abbiamo analizzato gli alti e bassi della squadra. Abbiamo parlato di pazienza, tempo, cercare di dare Nell’ultimo periodo lo abbiamo trovato. Se si considerano le ultime dieci sfide, la Lazio è terza nella classifica per punti fatti, non a caso siamo tornati a lottare per il quarto posto. È una squadra che non prende gol da quattro partite in campionato, i numeri stanno giocando dalla parte giusta. La squadra ha trovato la sua dimensione, ha capito cosa vuole l’allenatore Dobbiamo continuare su questa strada".

ACERBI E IL MILAN - "Acerbi poteva essere a disposizione già per Udine, probabilmente sarà con la squadra direttamente a partire da lunedì, disponibile anche per la partita contro il Porto. È simile al Milan come gioco di squadra, molto aggressivo. Abbiamo preparato la sfida nella maniera giusta, sarà immediatamente aggressiva e cercherà di metterci in difficoltà. Dobbiamo esser bravi a uscire bene nella prima fase della loro pressione. A quel punto sarà facile per i nostri attaccanti andare in profondità e mettere loro in difficoltà. Banco di prova, una delle squadre più in forma in Europa. Fa un pressing devastante dal 1’ al 90'. Siamo curiosi, speriamo di giocarci la qualificazione a Roma tra una settimana".

