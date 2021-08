Europa League, le avversarie della Lazio: c'è il Galatasaray di Muslera

La Lazio torna in Europa League e farà parte del gruppo E. Oggi sono stati sorteggiati i gironi della competizione europea e i biancocelesti hanno scoperto chi dovranno affrontare nella prima fase del torneo: Lokomotiv Mosca, Olimpique Marsiglia e Galatasaray. Sorteggio non favorevole per la squadra di Sarri che dovrà dare il massimo per conquistare il primo posto e passare direttamente agli ottavi di finale.

I PRECEDENTI - Analizzando i precedenti con i vari club, il Galatasaray è tra le squadre con più precedenti (5). La Lazio ha giocato contro i turchi sia nel 2001 che nel 2012 e 2016. Il primo confronto in Champions League, quando in panchina ci fu il cambio tra Zoff e Zaccheroni: l'andata si giocò l'11 settembre, giorno dell'attentato alle Torri Gemelle e infatti fino all'ultimo ci fu il dubbio se giocare o meno la gara, e vinse il Galatasaray per 1-0 grazie alla rete di Karan, mentre al ritorno vinsero i biancocelesti. Stesso risultato, gol vittoria siglato da Stankovic. L'ultimo è più recente: si tratta dei sedicesimi di finale di Europa League nella stagione 2015/16. Il turno fu passato dalla Lazio grazie al risultato complessivo di 4-2 (1-1 all'andata e 3-1 al ritorno). Tra i club c'è stata anche un confronto in amichevole nel 2012 a Smirne e in quell'occasione ebbero la meglio i giallorossi per 1-0, in gol Elmander.

INTRECCI DI MERCATO - Le due società sono rivali in campo, ma sono state anche complici in fase di mercato. Fernando Muslera, attuale portiere dei turchi, nel 2011 si è trasferito da Roma a Istanbul e tornerà questo inverno all'Olimpico da ex. Nel 2013 c'è stata la possibilità di vedere Burak Yilmaz in biancoceleste, vecchio pallino di Tare, ma alla fine non è stato trovato l'accordo definitivo con il Galatasaray.

LA SQUADRA - Il Galatasaray è una società di grande valore europeo, ha vinto 2 volte il campionato negli ultimi 5 anni sotto la guida di Fatih Terim, vecchia conoscenza del campionato italiano. In rosa ci sono elementi importanti come Arda Turan (attualmente infortunato), Muslera, Van Aanholt, Falcao e Babel. Questo campionato è iniziato con il piede giusto per i giallorossi con 2 vittorie su 2.

IL CAMMINO IN EUROPA - I turchi non hanno un grande pedigree europeo: l'apice è stato toccato con la vittoria della Coppa UEFA nel 1999/2000 e la quella della Supercoppa Europea nel 2000/2001. In Champions League hanno raggiunto massimo i quarti di finale (da sottolineare comunque la semifinale conquistata nel 1989 nella vecchia Coppa dei Campioni), mentre in Europa League non sono mai andati oltre i sedicesimi. Nella scorsa annata non hanno partecipato alle competizioni europee essendosi classificati sesti nella stagione precedente.

Pubblicato il 27/08 alle 23.00