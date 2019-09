Europa League, per i bookmakers Lazio favorita nel girone: e la vittoria...

Ci siamo, mancano solo due giorni all'inizio della nuova stagione di Europa League. La Lazio inaugurerà il suo cammino in casa del Cluj, in quello che si prospetta essere un girone ricco di insidie. Le trappole in campo internazionale sono dietro l'angolo e i romeni, così come Celtic e Rennes, non sono un avversario da sottovalutare. Umiltà, rispetto, ma anche consapevolezza dei propri mezzi. I biancocelesti restano i favoriti del girone, inutile nascondersi, per questo hanno il dovere di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. La pensano così anche i bookmakers che, come riporta agimeg.it, quotano la squadra di Inzaghi come la più probabile qualificata ai sedicesimi. La Lazio è infatti data a 1,20, mentre Celtic e Rennes - entrambe quotate a 1,75 - se la vedranno per il secondo posto. Più staccato il Cluj a 4,50. Dal canto suo, anche la Roma è data a 1,25 nel suo raggruppamento, seguono poi Borussia Mönchengladbach (1,40), Istanbul Başakşehir (2,50) e Wolfsberg (4,50). Le quote si impennano per quanto riguarda la vittoria finale. Il trionfo dei biancocelesti in Europa League è dato al momento a 33, mentre quello dei giallorossi a 15. Le favorite, sempre secondo i bookmakers, sono Manchester United (5,50), Arsenal (7,00) e Siviglia (12).

