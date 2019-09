Calciomercato Lazio, Caicedo resta a Roma: l'Al Gharafa cambia obiettivo

L'interesse, palesato qualche giorno fa, pare essere già scemato. L'Al Gharafa, club qatariota, ha bisogno di un rinforzo in attacco e per questo aveva puntato Caicedo dopo il secco rifiuto di Mandzukic. La pista che portava all'ecuadoriano partiva già in salita e senza troppe speranze di successo: Felipe, ancor di più a calciomercato chiuso, è un punto fermo della Lazio e numericamente imprescindibile per Inzaghi. Stando a quanto riporta tuttomercatoweb.com, ora sembrerebbero averne preso coscienza anche i mediorientali che, a questo punto, avrebbero già virato su altri obiettivi. Caicedo deve ancora siglare il rinnovo di contratto con il club biancoceleste e la fumata bianca si attende ormai da tempo. Adesso che anche l'ultima sirena esotica si è tradotta in un nulla di fatto, nelle prossime settimane potrebbe arrivare quella firma sul contratto già annunciata dallo stesso Igli Tare: "La squadra è al completo, rinnoverà anche Caicedo", aveva detto il ds a margine del sorteggio del girone di Europa League dello scorso 31 agosto.

