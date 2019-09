Calciomercato Lazio, l'Al Gharafa interessato a Felipe Caicedo

Le voci di mercato continuano a emergere, le trattative (vere o presunte) non dormono mai. In questo caso il calciatore della Lazio Felipe Caicedo è stato accostato all’l'Al Gharafa, società del Qatar. L'Al Gharafa - come rivela tuttomercatoweb.com - aveva puntato Mandzukic ma ha incassato il ‘no’ del calciatore. Per questo motivo starebbe monitorando la punta ecuadoriana della Lazio, per il momento non ci sono stati contatti fra le parti. A prescindere dalle voci, attualmente è improbabile che Caicedo non sia concentrato sul progetto biancoceleste.

