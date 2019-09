Totti: "Inzaghi è un amico, ma niente consigli. Altrimenti..."

Una sconfitta dura da digerire, quella rimediata dalla Lazio a Ferrara. Del momento poco positivo dei biancocelesti, ha parlato anche l'acerrimo rivale Francesco Totti ai microfoni di Sky: "Consigli per Inzaghi? Lui è un amico, ma non do consigli altrimenti dicono che sono della Lazio. Saprà lui come gestire la situazione per risollevarsi":

LAZIO, IL SILENZIO DI LOTITO

CLUJ - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

