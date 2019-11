EURORIVALI - Cluj a valanga e sempre più su. Ora c'è la Lazio

Non si ferma più il Cluj. I prossimi avversari della Lazio nel gruppo E di Europa League vincono ancora in campionato e mantengono la vetta della classifica a cinque punti della seconda, che però a sua volta ha una partita in meno. Contro il Chindia Targoviste nell'anticipo del campionato, sono arrivati altri 4 gol: al pronti e via di Itu ha fatto seguito la doppietta del solito Bordeianu e la rete di Camora in chiusura di match. Ora c'è la Lazio allo Stadio Olimpico, per una partita - soprattutto per i biancocelesti di mister Inzaghi - da dentro o fuori: vietato sbagliare.

