Calciomercato Lazio, dalla Russia: “Anche i biancocelesti su Miranchuk”

Non solo Juventus. Che dalla scorsa estate lo insegue e ora sembrerebbe averlo bloccato per una cifra vicina ai 20 milioni. Il condizionale è d'obbligo, perché dalla Russia smentiscono e rilanciano. Oltre ai bianconeri, sul centrocampista della Lokomotiv Mosca ci sarebbero altri due club di Serie A: Milan e Lazio. Lo riporta il portale bombardir.ru, che spiega come Miranchuk sia desiderato anche dallo Zenit e da alcuni club di Bundesliga. Comunque, l'ipotesi biancoceleste appare piuttosto improbabile. Al di là della folta concorrenza nella quale spiccano diverse big europee - e in cui, comunque, la Juventus resta in vantaggio - il prezzo del suo cartellino potrebbe lievitare sensibilmente, ben oltre i 20 milioni. Inoltre, il club di Agnelli vorrebbe bruciare le tappe e regalarsi già a gennaio il colpo da Champions League. Non è dello stesso avviso la Lokomotiv: il trequartista ha già all'attivo 8 reti stagionali tra Supercoppa, Premier Liga russa e Champions. Per il club moscovita privarsene adesso significherebbe tagliarsi le gambe nella corsa agli obiettivi stagionali. Molto più probabile il suo addio a giugno.

