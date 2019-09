EURORIVALI - Non si va oltre il pari, un punto per Stade Rennais e Celtic

Una buona notizia per la Lazio, almeno parzialmente, arriva dalla Francia, dove Stade Rennais e Celtic si dividono la posta in palio. Non si va oltre il pareggio, deciso da un calcio di rigore per parte: prima l'ex Milan M'Baye Niang batte Forster dagli undici metri, poi nella ripresa è Ryan Christie a pareggiare i conti sempre dal dischetto. I minuti di recupero del match sono utili per vedere l'espulsione di Vakoun Issouf Bayo del Celtic, che riceve la seconda ammonizione proprio allo scadere. Stade Rennais e Celtic dunque appaiate al secondo posto ad un punto, il Cluj è solo alla vetta della classifica del girone ma le altre due avversarie non si allontanano troppo dalla Lazio.

