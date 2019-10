EURORIVALI - Vincono Celtic e Cluj, crisi nera per il Rennes beffato al 93'

Non si arresta la furia del Celtic in campionato: i prossimi avversari della Lazio nel gruppo E di Europa League vincono ancora. Anzi, stravincono. Sono ben 6, infatti, i gol rifilati al Ross County nell'ultimo match: dopo un primo tempo abbastanza equilibrato terminato sul punteggio di 1-0 grazie al gol di Elyounoussi, nella ripresa i padroni di casa si scatenano e vanno a segno con Edouard, McGregor, Forrest, ancora Elyounoussi e l'autogol di Fontaine. Adesso sono 22 i punti in classifica per il Celtic, vero e proprio dominatore della Scottish Premiership, in attesa dei rivali storici dei Rangersi di scena domani in trasferta.

CLUJ - Vince anche il Cluj, altra avversaria della Lazio nel gruppo E. Contro l'Universitatea Craiova bastano i gol di Lacina Traore e Omrani per permettere ai padroni di casa di vincere ancora e mantenere la vetta della classifica.

RENNES - Da primo in classifica dopo 3 giornate, a +2 dalla zona retrocessione al termine del decimo turno. È crisi nera per il Rennes, in astinenza di vittorie da agosto ed entrato in un circolo vizioso di risultati negativi. Nella domenica di Ligue 1 passa il Monaco al 93': termina 3-2 nel Principato, e la beffa è doppia considerando che i rossoneri erano riusciti a ribaltare la partita portandosi sul 2-1 a inizio ripresa. Niente da fare, prima Slimani fa 2-2 e poi la decide Ben Yedder (mattatore della doppia sfida tra Siviglia e Lazio in Europa League la scorsa stagione ndr) nel recupero. Il Rennes sarà chiamato a riscattarsi contro il Cluj, ma l'Europa rischia di essere l'ultimo dei problemi per i francesi.

Pubblicato il 19/10 alle 20:30