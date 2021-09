Galatasaray - Lazio, esordio assoluto in Europa per Zaccagni

Primo traguardo importante per Mattia Zaccagni con la maglia della Lazio. Il calciatore ex Verona, arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato estivo, dopo aver esordito in biancoceleste in campionato ha esordito anche per la prima volta in un match europeo. Mister Sarri ha infatti deciso di farlo giocare dal primo minuto nella gara della Lazio contro il Galatasaray regalandogli di fatto la prima presenza in Europa League della sua carriera.

