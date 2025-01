Lazio, l'Europa League carica Castellanos: c'è la missione Braga - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca davvero poco al fischio di inizio di Braga - Lazio, match importantissimo in quanto può valere prestigio per confermarsi al primo posto del girone, e soprattutto mantenere la striscia di imbattibilità che dura 127 giorni. Nelle ultime 7 sono arrivate 6 vittorie e 1 pareggio, adesso c'è però da tagliare un traguardo importante. La Lazio infatti non ha mai totalizzato quattro successi fuori casa di fila nelle maggiori competizioni europee. Quale migliore occasione per portare a Formello questo risultato così prestigioso? Per farlo, bisognerà puntare sulla disponibilità di tutti, tra cui anche Taty Castellanos che, come sottolinea l'account X dell'Europa League, nelle ultime 6 ha totalizzato 3 gol e due assist, l'ultima rete arrivata proprio contro il Real Sociedad sul cioccolatino servito da Nuno Tavares. Qui sotto la clip: