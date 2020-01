Lazio - Rennes: la società chiede i danni ai tifosi autori dei saluti romani - FT

“Dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti, è emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati che hanno arrecato un danno quantificabile in 50 mila euro. Pertanto la invitiamo a prendere contatto con la società per concordare una modalità di risarcimento”. È questo il messaggio che alcuni tifosi della Lazio, autori dei saluti romani durante la sfida contro il Rennes di Europa League (del 3 ottobre 2019, ndr), hanno ricevuto in questi giorni. Il risarcimento richiesto - "danno quantificabile in 50 mila euro" - non è altro che l'incasso mancato a causa della squalifica comminata alla Curva Nord per la partita successiva, quella contro il Celtic. La lettera tiene dunque fede all'impegno preso dal club all'epoca dei fatti. Come promesso dalla società e in primis dal presidente Lotito, infatti, i responsabili sono stati individuati e puniti. Ma non è finita qui. La Lazio ha anche provveduto a sospendere l'abbonamento di questi tifosi per le prossime tre gare della squadra di Inzaghi. A fondo articolo, le foto della lettera.

Pubblicato il 20/01 alle ore 14:40