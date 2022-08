MOVIOLA - Lazio - Bologna, Massimi severo solo da una parte: episodi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Primo tempo da incubo per la Lazio contro il Bologna per quanto riguarda le decisioni arbitrali. Un'espulsione al 4', un rigore contro e il rosso per il bolognese Soumaoro arrivato al quarto fallo meritevole di sanzione. Inoltre sul finire del primo tempo rimane più di qualche dubbio per una leggera spinta di Lykogiannis a Lazzari in area di rigore rossoblù. Se ai danni dei biancocelesti il fischietto Massimi è stato severo e puntiglioso nell'applicazione del regolamento, dall'altra parte la direzione è stata estremamente permissiva. Nel secondo tempo nessuna decisione pesante al limite per il fischietto di Termoli, che comunque conferma la sensazione di non utilizzare una condotta arbitrale omogenea. Di seguito tutti gli episodi.

PRIMO TEMPO

4' - Maximiano esce su Arnautovic ai confini della sua area di rigore, bloccando la palla quando era ancora fuori: inizialmente Massimi lascia giocare, dopo più di un minuto viene richiamato alla Var ed espelle il portiere portoghese.

14' - Intervento falloso di Soumaoro su Immobile, l'arbitro decide di non ammonire.

23' - Sansone commette fallo su Zaccagni e viene ammonito.

28' - Altro fallo di Soumaoro, stavolta su Zaccagni: anche in questo caso Massimi non estrae il giallo.

33' - Duro pestone di Sansone su Romagnoli, Massimi fischia il fallo senza estrarre il cartellino.

35' - Intervento di Zaccagni in area, alle spalle sbuca Sansone, ne scaturisce un contatto che per Massimi è da rigore. Decisione confermata dal check.

38' - Arnautovic dopo il gol sbeffeggia la Curva Nord, Immobile si avventa sull'avversario. L'arbitro ammonisce l'attaccante bolognese.

39' - Soumaoro placca Zaccagni e al terzo fallo becca il giallo.

47' - Percussione in area di Lazzari, Lykogiannis lo spinge e il terzino va a terra. Per Massimi non c'è nulla.

49' - Soumaoro abbatte Lazzari e prende un'espulsione che avrebbe meritato con grande anticipo.

SECONDO TEMPO

53 - Gomitata di Cambiaso a Lazzari, ammonito l'ex Genoa.

55 - Scintille in area del Bologna prima di un calcio d'angolo, Massimi richiama Medel e Patric.

58 - Giallo a Sarri per proteste dopo che Massimi aveva interrotto un'azione d'attacco della Lazio per un contatto veniale tra Milinkovic e Dominguez.

59 - Cambiaso, già ammonito, stende Lazzari, per Massimi non c'è nulla.

60 - Contatto con il corpo in area rossoblù tra Bonifazi e Zaccagni, l'arbitro lascia giocare.

71 - Fallo di Lazzari su Aebischer, Massimi sventola subito il giallo.

77 - Bonifazi trattiene alle spalle Felipe Anderson, incredibilmente Massimi non fischia neanche la punizione.

86 - Ammonito Aebischer per un pestone su Vecino.

90 - Ammonito Immobile per proteste verso l'assistente.

Pubblicato il 14/08