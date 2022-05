FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: occhi su Immobile e Pedro

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Occhi puntati sulle condizioni di Immobile e Pedro, Sarri incrocia le dita e spera di non dover rinunciare al bomber biancoceleste: ha chiuso la partita con la Sampdoria a denti stretti per colpa di una distorsione alla caviglia destra rimediata nel primo tempo (dopo un contrasto con Ferrari). Ciro è da valutare, rimarrà a riposo per qualche altro giorno, la speranza è di vederlo riaggregato al massimo per venerdì-sabato in modo da rispondere presente per la trasferta con la Juventus. Al momento la caviglia è un po' gonfia, però non vuole mancare l'appuntamento della sfida con Vlahovic, secondo alle sue spalle nella classifica marcatori. Pedro, invece, è ai box per colpa della lesione al polpaccio destro: lunedì si è sottoposto a nuovi accertamenti strumentali, sono arrivati segnali positivi, va ancora considerato in dubbio per Torino visto che è fermo da più di un mese. Deve ritrovare la condizione atletica persa nel periodo in infermeria. Lazzari, uscito coi crampi al flessore sinistro contro la Samp, non preoccupa. La ripresa è fissata per le 15.30 dopo i due giorni di riposo concessi alla rosa.

Pubblicato l'11/05 a 00:45