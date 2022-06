Calciomercato Lazio, Acerbi può sbloccare Romagnoli: e Casale...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il reparto in cui la Lazio dovrà intervenire maggiormente sarà quello difensivo. Una volta sistemata la situazione portiere, il club capitolino potrà concentrarsi nel rinforzare e rinfoltire la retroguardia di Sarri. Certo l'addio di Luiz Felipe, probabile quello di Acerbi. E' proprio la cessione dell'ex Chievo e Sassuolo che potrebbe sbloccare l'arrivo di Romagnoli. Per ora i contatti sono in stand-by. Balla una differenza di 500mila euro tra i 3 milioni più bonus richiesti dal giocatore e i 2,5 più bonus offerti. A metà strada, intorno ai 2,7/2,8 milioni si può chiudere. Un altro nome che piace a Sarri è quello di Nicolò Casale. Il presidente Setti ha aperto a Lotito e l'asse con il Verona è caldo anche per quanto riguarda Ilic e Simeone. Da tenere d'occhio anche il giovane Chust del Real Madrid.

