Calciomercato Lazio, sprint per Carnesecchi: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il primo nome sulla lista della Lazio per il ruolo di portiere è Marco Carnesecchi. Il talento classe 2000 di proprietà dell'Atalanta, autore di una stagione splendida in prestito alla Cremonese culminata con la promozione in Serie A, piace e non poco alla dirigenza biancoceleste. Non è un'operazione semplice, la Dea lo valuta 15 milioni, Lotito è arrivato a 10 tentando di inserire qualche bonus. Il club capitolino proverà a limare la differenza tra domanda e offerta con l'aiuto dell'agente Augusto Carpeggiani, procuratore anche di Lazzari. Per l'accordo con il giocatore non dovrebbero esserci troppi problemi. Il gioiellino dell'Under 21 vuole alzare l'asticella.Carnesecchi è pronto per il grande salto, la Lazio lo aspetta per il dopo Strakosha. L'alternativa più credibile in questo momento è Guglielmo Vicario, di proprietà del Cagliari ma che verrà riscattato presto dall'Empoli.