Calciomercato Lazio, i tifosi e Sarri sognano Mertens. E quella 14 libera...

Mertens è il sogno di quest'inizio di mercato, i tifosi sperano nel suo arrivo e la maglia numero 14 è lì ad aspettarlo...

Dries Mertens, sogno o realtà? Forse entrambi. Per saperne di più bisognerà attendere l'incontro che a breve l'attaccante belga avrà con il Napoli, ma la Lazio ci vuole provare e, per i i tifosi che sperano nel colpo, sognare è lecito. Perché non farlo in effetti? Ciro che ha come sostituto...Ciro (così lo chiamano a Napoli), sarebbe iconico ed ironico allo stesso tempo. Si tratterebbe, inoltre, di una grande possibilità per Maurizio Sarri di poter scegliere tra due grandi giocatori e potersi affidare alla panchina a occhi chiusi. Il tecnico biancoceleste riabbraccerebbe volentieri il suo pupillo, il giocatore che grazie al suo intuito è riuscito a diventare grande e a essere amato dal popolo partenopeo. Proprio questo affetto che lega Mertens al Napoli può, però, rappresentare un ostacolo non semplice da superare. Tra le varie offerte il belga potrebbe optare per quella che lo porterebbe in un altro campionato, piuttosto che incontrare da avversario il "suo" popolo.

LA "14" LO CHIAMA - Roma come città e la Lazio come piazza, però, hanno il loro perché: il fascino della Caput Mundi, Maurizio Sarri allenatore, un progetto che gli garantirebbe spazio e la maglia numero "14" libera. Quest'ultimo in particolare potrebbe essere un dettaglio interessante, ovvero la possibilità di venire a Roma, indossare il suo numero e avere Sarri come allenatore, quasi fosse una seconda giovinezza. Mertens alla Lazio ritroverebbe anche due compagni come Hysaj e Reina con cui ha condiviso molte emozioni in terra campana e che lo accoglierebbero a braccia aperte.

I presupposti per sognare ci sono: Ciro&Ciro a comporre l'attacco della Lazio, il 17 ed il 14 insieme a bucare le difese avversarie a far divertire il tifo della Lazio. Forse è presto per cantare vittoria perché la strada per il traguardo è ancora lunga. La maglia numero 14, indossata in passato da giocatori del calibro di Simeone, Conceicao, Fiore, De Silvestri e Keita, aspetta solo l'uomo giusto per tornare ad essere indossata sul prato dell'Olimpico, ad essere urlata a gran voce dallo speaker la Domenica. Per il momento è piegata in qualche armadietto di Formello in attesa e speranzosa, come tutti i tifosi della Lazio, che in un futuro prossimo Dries "Ciro" Mertens la possa indossare.

Pubblicato l'1 giugno