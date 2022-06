Calciomercato Lazio, passi avanti per Mertens: contatti col Napoli, ma...

Il giocatore, in scadenza con i partenopei, avrà un nuovo contatto con il club di De Laurentiis. La Lazio resta in attesa, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Passi avanti della Lazio per accaparrarsi Dries Mertens. L'attaccante belga è in scadenza di contratto con il Napoli e il club partenopeo intende presentare un'offerta al ribasso al giocatore. Il 35enne, infatti, attualmente percepisce quasi 5 milioni di euro, ma la nuova proposta dei campani sarà nettamente più bassa. Come sottolinea Alfredo Pedullà, probabile un nuovo contatto in settimana per ribadire la proposta degli azzurri. L'offerta del Napoli sarebbe molto inferiore a quella dei capitolini. Qualora non si dovesse trovare un accordo per proseguire insieme, la Lazio sarebbe una delle primissime opzioni. La presenza di Sarri e l'offerta recapitata, superiore a quella del Napoli, potrebbero spingere il giocatore a sposare il progetto delle aquile. De Laurentiis, nei giorni scorsi, aveva detto parlando di lui e di Kolulibaly che dovevano scegliere tra la vile moneta o il restare sotto il Vesuvio. La decisione spetterà all'attaccante che dovrà decidere il da farsi.